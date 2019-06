Lokales Dresden will zurückkaufen - Streit im Stadtrat um Preis der Drewag-Anteile Dresden will die Dresdner Stadtwerke zu 100 Prozent rekommunalisieren. Die 10 Prozent Unternehmensanteile sollen zurückgekauft werden. Das hat der Stadtrat beschlossen. Bei der Höhe des Preises wird es aber zum Streit kommen.

Die Drewag investiert in den nächsten Jahren Millionen – unter anderem in ein neues Kraftwerk in Reick. Quelle: Drewag