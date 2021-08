Der Dresdner Stadtteil Gorbitz feiert sein 40-jähriges Bestehen

Dresden

Am 21. August 1981 legte die Stadt den Grundstein für ein Bauvorhaben, das den Dresdner Westen tiefgreifend veränderte: die Errichtung der Großwohnsiedlung Neu-Gorbitz. Am Sonnabend feierte der Stadtteil sein 40-jähriges Bestehen. Die Besucher konnten sich auf Trommelmusik, geführte Rundgänge und Radtouren durch den Bezirk freuen. Kristin Klaudia Kaufmann (Die Linke), Beigeordnete für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen, vertrat die Stadt bei den Feierlichkeiten.

Mit umfangreicher finanzieller Unterstützung der Städtebauförderung habe der Stadtteil Gorbitz in den vergangenen drei Jahrzehnten den Kurs hin zu einem zukunftsfähigen, sozial und ökologisch gestärkten Stadtraum eingeschlagen. Städtebauliche Defizite konnten abgebaut und spürbare Verbesserungen in der Wohn- und Lebensqualität erreicht werden, zieht die Landeshauptstadt Bilanz. Bis 2025 ist Gorbitz noch Fördergebiet im Bund-Länder-Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“.

Nach der Wiedervereinigung setzte der Verfall ein

Auf den Fluren des ehemaligen Kammergutes sollte Gorbitz in den 1980ern innerhalb weniger Jahre aus dem Boden wachsen. Zum Ende der DDR lebten dort etwa 35 000 Menschen. Im wiedervereinigten Deutschland ergab sich mit Blick auf die weitere Entwicklung des noch jungen Stadtteils eine völlig neue Situation: in der öffentlichen Wahrnehmung erodierte das vormals positiv besetzte Bild der DDR-Neubaugebiete.

Ab Mitte der 1990er Jahre musste sich die Stadt bei der Planung durch die zunehmenden Probleme in den ostdeutschen Großwohnsiedlungen vollkommen umorientieren. Die rasant gewachsenen Neubauquartiere suchten nun nach Lösungen im Umgang mit den jetzt schrumpfenden Stadtgebieten. Auch aus Gorbitz wanderten viele ab – vor allem die einkommensstarke Bevölkerung, darunter viele junge Familien. 2002 standen rund 25 Prozent der Wohnungen leer. Als Reaktion verkleinerte die Stadt den Wohnungsbestand und ersetzte ihn zum Beispiel durch Parkanlagen.

Dresden reagierte mit dem Förderprogramm „Soziale Stadt“

Die sozialen Begleiterscheinungen des drastischen Einwohnerrückgangs in Gorbitz und eine sich verfestigende negative öffentliche Wahrnehmung zwangen Dresden zum Handeln: die Stadt nahm Gorbitz im Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ auf. Seit 2005 werden damit Maßnahmen gefördert, die den Stadtteil wieder aufwerten und wirtschaftlich sowie sozial stabilisieren.

Die Stadt nennt etwa die Sanierung Laborschule an der Espenstraße als ein Beispiel zur Stärkung der sozialen Infrastruktur. Der Einsatz des Quartiersmanagements, Altgorbitzer Ring 1, und des Beauftragten für Soziokultur, dresden.karree, würden den Zusammenhalt im Quartier fördern.

Das aktuellste Beispiel ist wohl die Aufwertung der „Höhenpromenade“. Die Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft Dresden hat 28 Millionen Euro in das Wohnprojekt investiert. Ende 2020 wurden die letzten der 377 Wohnungen fertiggestellt. Die Wohnungen sind vor allem auf die besonderen Bedürfnisse der Senioren zugeschnitten. Für sie gibt es sogar eine eigene Fitness-Oase.

„Ich freue mich über das Engagement der Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft (EWG) für seniorengerechtes Wohnen und das sehr gelungene Projekt ,Höhenpromenade´ in Gorbitz“, sagte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). „Die Landeshauptstadt hat das Vorhaben mit Städtebaumitteln in Höhe von knapp einer Million Euro unterstützt. So schaffen wir Hand in Hand mit den Wohnungseigentümern ein gelungenes Wohnangebot als Grundlage für ein gutes Zusammenleben im Quartier.“

