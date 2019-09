Dresden

Prestigeobjekte der DDR-Architektur zeigt vom 20. September an eine Foto-Ausstellung in Dresden. Wie die Stiftung Sächsischer Architekten als Veranstalter gestern in Dresden ankündigte, präsentiert sie Fotografien aus den Jahren 1969 und 2019 im Vergleich. Sie seien nahezu vom gleichen Standpunkt aus aufgenommen worden. So könne der Besucher das ursprüngliche Erscheinungsbild mit dem gegenwärtigen Zustand vergleichen. Anlass der Ausstellung mit dem Titel „1969 · 2019. Meilensteine der Dresdner Nachkriegsmoderne“ ist das 50-jährige Bestehens des Dresdner Kulturpalastes, das in diesem Jahr gefeiert wird.

Blick auf den „Kulti“ 1981 Quelle: Karl-Heinz Kloppisch/Archiv

In den 1960er-Jahren hatte die SED-Regierung den Städtebau deutlich sichtbar verändert. Vorangetrieben wurden die ehrgeizigen Vorhaben bis zum 20. Jahrestag der DDR 1969. In Dresden verwirklichte die SED-Führung Prestigeobjekte wie die Fußgängerpassage Prager Straße, den Fernsehturm und den Kulturpalast, von Dresdnern auch liebevoll „Kulti“ genannt.

Dabei habe die Nachkriegsmoderne, so die Stiftung, ihre Prämissen auf Funktionalität, Raumwirkung und Plastizität gelegt. Das industrielle Bauen hielt Einzug. Serielle Vorfertigung und rationelle Baumethoden seien damals nicht nur zum ästhetischen Programm geworden, sondern auch zum Sinnbild für Aufbruch, hieß es. Die Fotos dürften bei den Besuchern einige Aha-Effekte hervorrufen.

20. September bis 19. Oktober 2019, Vernissage am 19. September, 18 Uhr, Zentrum für Baukultur Sachsen, Schloßstraße 2, 01607 Dresden,

geöffnet Dienstag bis Samstag 13 bis 18 Uhr, Eintritt frei

weitere Informationen auf der Website der Stiftung Sächsischer Architekten

Von Katharina Rögner/epd