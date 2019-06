Dresden

„In jedem Auto, in das man steigt, wartet eine kleine Geschichte“, sagt Guido Droth. Der Banker trampt seit vielen Jahren durch die Welt – und durchbricht damit seinen oft geradlinigen Alltag. Bereits direkt nach dem Abi organisierten acht Freunde einen Wettbewerb, welches Team am schnellsten von Barcelona zurück nach Dresden trampen kann. Er war damals mit von der Partie – und fand dabei seine Leidenschaft. „Was blieb war ein gewaltiger Berg an Erfahrungen und Erlebnissen“, erinnert er sich.

„Meine Eltern fragten mich damals, ob ich wahnsinnig sei“, erzählt Droth schmunzelnd. „Damals nach dem Abi war das vielleicht ein bisschen naiv. Andere Länder, andere Sitten – in Spanien ist das Trampen zum Beispiel verboten“, weiß er heute. Innerhalb von 48 Stunden waren die acht Abenteuerlustigen wieder in der Landeshauptstadt angekommen – und ein wenig ernüchtert.

„Das ging viel zu schnell. Eigentlich hatten wir eine Woche eingeplant“, erklärt der Hobby-Tramper. Deshalb ging es zwei Jahre später erneut los nach Neapel. Diesmal mit ein paar Regeln. „Wir haben uns zum Beispiel in den größeren Städten immer getroffen und dort die Teampartner gewechselt. Zudem musste in jeder Stadt ein Foto gemacht werden“, erklärt der Banker. Der Trip habe dann eine Woche gedauert.

Verrückte Erlebnisse

Mit dem Reisestil der anderen Art hat der 32-Jährige bereits viel von der Welt gesehen. Asien, Osteuropa, Thailand, Myanmar, Iran, Indien, Türkei – fast über all kommt man mit dem Trampen weiter. Die größte Herausforderung sei jedes Mal, den Ersten zu finden, der einen mitnimmt. „Meistens läuft das so ab, dass ich an der Tankstelle stehe, Fremde anspreche und einfach von meinen Vorhaben erzähle. Das klappt deutlich besser als mit einem Schild und Daumen hoch am Straßenrand zu stehen “, weiß Droth aus Erfahrung.

Einige verrückte Geschichten kann der Reisende mittlerweile auf jeden Fall erzählen. „Einmal hat uns ein Zuhälter mitgenommen – das haben wir erst gemerkt, als er einen Zwischenstopp in seinem Bordell eingelegt hat“, erzählt er lachend. Ein anderes Mal entdeckte er an einer bayerischen Raststätte einen Wagen aus Pirna. „Das war damals bei einem Wettbewerb das Ziel. Also habe ich die Frau direkt gefragt, ob sie uns mitnimmt. Sie meinte, dass sie sowas eigentlich nicht macht – aber sie mich aus der Sparkassenfiliale in Pirna kennt, in der ich meine Ausbildung gemacht habe“, erzählt Droth. Das Rennen habe er deshalb übrigens gewonnen.

Vorurteile abbauen

Das Schönste am Trampen sei, dass man immer wieder überrascht wird. „Es ist toll, wenn Leute dich zum Essen einladen, dir etwas schenken oder extra Umwege fahren“, sagt der Dresdner. „Die Quintessenz beim Trampen ist für mich schnell einen Zugang zu fremden Menschen zu gewinnen und dadurch Vorurteile abzubauen.“ Das habe ihn seitdem immer begleitet und auch persönlich verändert. „Ich bin viel offener, gehe auf Leute zu und vertraue ihnen einfach“, so der 32-Jährige. Dabei seien auch schon einige Freundschaften entstanden.

Natürlich habe die Art zu reisen aber auch Nachteile. „Ich habe Dinge erlebt und mich danach gefragt, warum ich das eigentlich mache. Etwa wenn man nicht vom Fleck kommt, auf dem Grünstreifen neben der Autobahn zelten muss oder im Regen mehrere Stunden auf eine Mitfahrgelegenheit wartet“, berichtet er. Angst, dass ihm etwas passiert, habe er jedoch nicht.

Trampen als Lebensgefühl

Gemeinsam mit Elisa Stahnke und Sebastian Kühn organisiert Droth an Pfingsten ein Tramper-Rennen. „Nachdem der Verein Abgefahren e.V. die letzten Jahre kein Rennen mehr organisiert hat, wollten wir die Initiative ergreifen“, so der Tramper. Das Ziel wird erst am Morgen des Rennens verraten, 400 Kilometer in alle Richtungen kann es gehen. Auch das Ausland sei nicht ausgeschlossen – Teilnehmer sollten deshalb ihren Ausweis mit sich führen.

Eine eigene Website, Sponsorensuche, Flyer designen und drucken – all das wird freiwillig gemacht und aus eigener Tasche finanziert. Die Drei wollen das Event danach in Serie gehen lassen. „Miteinander ins Gespräch zu kommen, ist gerade in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Das Trampen ist für mich ein Weg, genau dies zu tun – und nebenbei schnell und simpel von A nach B zu reisen“, sagt der 32-Jährige. Wenn die Hemmschwelle einmal überwunden sei, würde man schnell Spaß daran finden. „Es bedeutet mir etwas, das Trampen weiter zu geben – für mich ist das ein Stück Lebensgefühl.“

Von Annafried Schmidt