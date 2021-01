Der „Dreckige Löffel“ in Dresden wird abgerissen

Dresden

Die Grunaer Straße war ein architektonisches Bilderbuchbeispiel für die sozialistische Moderne: Monumentale Hochhausbauten, aufgelockert mit Stadtpavillons. Doch die Flachbauten haben es schwer. Der ehemalige Howa-Pavillon wurde schon 2016 abgerissen. Jetzt folgt der zweite Pavillon: Das frühere HO-Schnellrestaurant „Picknick“ am Straßburger Platz muss einem Neubau weichen.

Im besten Sächsisch: „Dreckscher Löffel“

Der Volksmund hatte das „Picknick“ wegen fragwürdiger hygienischer Zustände schnell in „Dreckiger Löffel“ umbenannt. Besonders originell war der Name nicht, in fast jeder Stadt der DDR gab es eine so bezeichnete Gaststätte. In Dresden aber setzte sich im besten Sächsisch der Ausdruck „Dreckscher Löffel“ durch.

„Ich kenne diesen Begriff natürlich“, sagt Steffen Funkt, Niederlassungsleiter Dresden des Projektentwicklers ImmVest Wolf. „Ich bin seit 25 Jahren in Dresden. Da kennt man den ’Dreckigen Löffel’.“ So richtig, sagt Funk, passe der Flachbau nicht mehr in die Zeit. „Dieses Grundstück ruft sehr laut nach einer Neubebauung. Auch wenn ein Stück Geschichte verloren geht.“

Von der Innenarchitektur ist nichts mehr zu erkennen

Seit über 20 Jahren steht das Picknick leer. Vandalen haben sich an dem Gebäude ausgetobt, es sieht verwahrlost aus mit den eingeschlagenen Fensterscheiben und der beschmierten Fassade. „Der Pavillon ist verwahrlost, auch von der Innenarchitektur ist nichts mehr zu erkennen“, sagt Funk.

2013 hat sich das Landesamt für Denkmalpflege den „Löffel“ angeschaut und den Daumen gesenkt: Kein Denkmalstatus für den Pavillon. „Sonst hätten wir das Grundstück auch nicht gekauft“, sagt Funk. Dem Abriss steht nichts im Wege, und einem Neubau fast nichts. Gemeinsam mit dem Stadtplanungsamt hat ImmVest Wolf ein Wettbewerbsverfahren gestartet, in dem die Höhe und die Architektur des Neubaus festgelegt wurden.

Siebengeschossiges Wohnhaus mit Dachgarten

Ein siebengeschossiges Wohnhaus wird laut Funk entstehen, mit Gewerbe im Erdgeschoss und rund 4200 Quadratmetern Wohnfläche. Gut 60 Wohnungen werden in dem Neubau Platz finden, für die Architektur zeichnet das Dresdner Büro Leinert Lorenz Architekten verantwortlich. Zentrales Element ist ein großzügiger Dachgarten für die Mieter mit viel Grün und Sitzbänken.

So soll das siebengeschossige Wohn- und Geschäftshaus anstelle der alten Gaststätte aussehen. Quelle: ImmVest Wolf GmbH

„Wir erarbeiten gegenwärtig den Bauantrag und wollen im dritten Quartal beginnen“, so der Niederlassungsleiter des Projektentwicklers, der inzwischen zur Quarterback Immobilien AG gehört. Im zweiten Quartal 2023 soll der Neubau fertig sein. „Der Standort ist ideal. Altstadt und Großer Garten sind nah, die Infrastruktur ist nahezu perfekt“, findet Funk.

Nachbargrundstück war nicht zu haben

Gerne hätte ImmVest Wolf auch das Nachbargrundstück mit dem ehemaligen Souvenir-Pavillon gekauft, auf dem sich seit vielen Jahren eine Dynamo-Fankneipe befindet, jetzt unter dem Namen „Susi’s Sportsbar“. „Es ist aber nicht zum Verkauf gekommen“, bedauert Funk. Im Zuge des Neubaus wird der Projektentwickler auch den Platz neu gestalten, dabei wird die Sportsbar mit integriert. „Dann ist der Straßburger Platz fertig.“

Vielleicht gibt es ja sogar eine kleine Reminiszenz an die gastronomische Tradition des Standorts. „Ich könnte mir durchaus ein Café oder einen Bäcker im Erdgeschoss vorstellen“, sagt Funk.

