Dresden

Die Landeshauptstadt ist nicht nur die Heimat des berühmten Stollens, sondern auch des Dominosteins. Der unverwechselbare kleine Würfel mit Lebkuchenschicht, Schokoladenüberzug und diversen Füllungen wird in diesem Jahr stolze 85 Jahre alt.

Das beliebte Weihnachtsprodukt wurde 1936 vom Dresdner Chocolatier Herbert Wendler erfunden. Im Jahr 1912 geboren, musste er als Kind des Ersten Weltkriegs viele Entbehrungen hinnehmen. Er durchlebte eine Zeit, in der Schokolade als Luxusprodukt galt. Seine Jugend verbrachte er jedoch in den Goldenen Zwanzigern, die auch industrielle Entwicklung und Wohlstand mit sich brachten. Auch die Schokolade erlebte einen Boom – von 1914 bis 1925 verdoppelte sich die Anzahl der deutschen Schokoladenhersteller auf insgesamt 350.

Die „Notpraline“

Im Jahr 1933 gründete der gerade mal 21-jährige Herbert Wendler seine Pralinenmanufaktur, nachdem er bei „Riedel & Engelmann“ in Dresden seine Lehre abgeschlossen hatte. Mit dem Dominostein erfand Wendler ein vollkommen neues Produkt, das in Massenproduktion günstig, aber dennoch hochwertig und genussreich hergestellt werden konnte.

Die Zeiten des Zweiten Weltkriegs brachten dem Dominostein den Namen „Not- oder Kriegspraline“ ein, wohl dadurch gestärkt, dass sie als Proviant für Soldaten dienten. Bis zur Zerstörung 1945 befand sich der Wendler-Firmensitz an der Rosenstraße 39, später dann in Radebeul. Im Jahr 1952 zog Wendler in das ehemalige Ballhaus Alberthöhe an der Max-Hünig-Straße in Klotzsche um und produzierte ab 1953 als „Süßwarenfabrik Herbert Wendler KG“ fleißig weiter Dominosteine.

Dominostein als DDR-Exportschlager

Sein Unternehmen wurde 1972 zwangsverstaatlicht und ging in den volkseigenen Betrieb „VEB Rubro“ über, der schließlich 1974 dem neu gegründeten „VEB Elite Dauerbackwaren“ angegliedert wurde. Dominosteine zählten damals dank Herbert Wendler zu den DDR-Exportschlagern, die es nur im Westen gegen D-Mark, im Intershop gegen Forumschecks oder mit viel Glück im so genannten „Deli“, dem exklusiven Delikatessenladen der DDR, zu sehr hohen Ostmark-Preisen gab.

Herbert Wendler gründete 1933 mit gerade einmal 21 Jahren seine Pralinenmanufaktur. Quelle: Dr. Quendt GmbH & Co. KG

Wendler führte die „VEB Elite Dauerbackwaren“ noch bis zur Wende weiter. In den 80er Jahren lernte er den Lebensmitteltechniker Hartmut Quendt kennen. Dieser entwickelte im Auftrag der VEB Rubro eine Dauerbackanlage für „Russisch Brot“, um es in industriellen Stückzahlen produzieren zu können. Nach der Wende gründeten beide jeweils eigene Unternehmen, um die sächsischen Spezialitäten, Produktionsanlagen und Belegschaften zu retten. Zu diesem Zeitpunkt war Wendler bereits 80 Jahre alt. Im Jahr 1990 wurde ihm sein ehemaliges Eigentum, die Produktionsstätte in Klotzsche, zurück übertragen. Sechs Jahre später musste sein Unternehmen Insolvenz anmelden.

Originalrezept seit 85 Jahren geheim

Hartmut Quendt gründete 1991 die „Dr. Quendt Backwaren GmbH“, die drei Jahre später in die Produktion von Dresdner Christstollen einstieg. Ab 1999 führte sie auch die Tradition der Dominostein-Produktion in Dresden fort, indem sie nach Konkurs der Wendler-Firma deren Produktion und Rezepturen übernahm.

Im Segment „Original Dresdner Christstollen“ ist Dr. Quendt mittlerweile deutscher Marktführer, aber auch die originalen Dominosteine aus der Dresdner Produktion gehören zu den Top-Sellern im Sortiment. Sie werden weiterhin nur nach dem geheimen Originalrezept von Herbert Wendler hergestellt und gehören zu den wenigen Dominosteinen, die Sauerkirschsaft- statt Apfelgelee beinhalten – eine nun 85-jährige Erfolgsgeschichte.

Von Annafried Schmidt