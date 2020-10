Der Club oka in Dresden: Tanzen trotz Corona

Dresden

Laute Musik dröhnt aus den Boxen. Der Bass ist im gesamten Körper zu spüren. Euphorisch bewegen sich die Besucher des Clubs objekt klein a (oka) im Außenbereich zu den elektronischen Klängen. Auf ihren Gesichtern spiegelt sich Freude, vielleicht auch etwas Unglaube. Denn wegen der Coronapandemie scheint es ihnen viel zu lange her, dass sie die Nächte auf der Tanzfläche verbracht haben.

Nur wer auf der Matte steht, darf tanzen

Doch genau das ist seit dem 1. September wieder möglich. Mit den neuen Coronaregeln hat Sachsen den Weg für Open-Air-Partys freigemacht. „Tanzlustbarkeiten können im Freien stattfinden“, sagte Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) im August. Sie schränkte jedoch zugleich ein: „Natürlich nur mit entsprechenden Hygienekonzepten.“

Ein solches Konzept hat das Club-Kollektiv des oka erarbeitet. „Mit dem Fall des Verbotes war uns klar, dass wir das Tanzen schleunigst wieder ermöglichen müssen“, sagt ein Mitarbeiter. Kern des Hygienekonzeptes: die Abstandsregel, die auch für Köpping eine besondere Rolle spiele.

Der Außenbereich des oka – hier zu sehen eine Aufnahme aus dem Sommer. Das Club-Kollektiv hat die Tanzfläche mit alten Sportmatten ausgelegt, um den nötigen Mindestabstand zu gewährleisten. Quelle: David Pinzer

Und genau wegen dieser Regel kommen nicht alle Besucher des oka auf ihre Kosten: Die Tanzfläche ist mit alten Sportmatten ausgelegt. Nur wer gemeinsam mit seinen Freunden auf einer solchen Matte steht, darf sich zur Musik bewegen. Vorgesehen sind die Séparées für zwei, vier oder sechs Leute. Alle Anderen müssen warten, bis Tanzende ihre Matte räumen.

Sontje Möllenberg hat sich mit ihren Begleitern eine solche Matte erkämpft. Der 23-Jährigen gefalle das Konzept richtig gut. „Es macht sogar Spaß, auf den Matten zu tanzen“, sagt sie. Zwar seien sie hin und wieder etwas rutschig, „aber die Matten federn so schön nach“, findet die 23-Jährige.

Möllenberg war auch vor der Coronapandemie regelmäßig feiern. Für sie sei das „Matten-Tanzen“ ein sehr erleichterndes Gefühl. „Ich habe ein Stück Normalität zurückgewonnen“, sagt die Philosophiestudentin.

Ein Gefühl der Sicherheit im Club

Freilich hält sich nicht jeder an die neue Regel. Immer wieder tanzen Besucher auch ohne eigene Matte. „Doch wir können nicht einfach mit harten Sanktionen reagieren und die Leute prompt rausschmeißen“, sagt der Mitarbeiter. Stattdessen laufen aufmerksame Kontrolltrupps kontinuierlich über den Außenbereich, sprechen Verstöße an und weisen auf die Coronaregeln hin.

„Dabei verzeichnen wir ganz klar einen Lern- und Gewöhnungsprozess“, so der Mitarbeiter. Die Leute seien vor allem dankbar für die Möglichkeit zu tanzen und fangen sogar an, einander gegenseitig für das Konzept zu sensibilisieren. Das fällt auch aufmerksamen Beobachtern auf.

Trotzdem scheint die Pandemie mit steigendem Alkoholpegel bei besonders Tanzwütigen vergessen. Und das, obwohl die Mitarbeiter des oka bereits am Eingang über die neuen Coronaregeln aufgeklärt hatten. Demnach dürfen Besucher die Toiletten nur mit Mundschutz betreten, neben der Tanzfläche ist besonders an der Bar der nötige Mindestabstand zu anderen Menschen einzuhalten. Zudem hängen verteilt über das Gelände Hinweisschilder mit den Hygienevorschriften.

Ein Rundumpaket also, dass auch bei Möllenberg ein Gefühl der Sicherheit ausgelöst hat. Angst vor einer Infektion mit dem Virus habe sie nicht. Dafür den Eindruck, „dass die Besucher hier ein starkes Bewusstsein für die Coronaregeln haben.“

Zwar missfällt ihr, dass sich nicht alle an die Tanz-Regel halten. Dennoch kann sie es ein Stück weit nachvollziehen. „Es ist schon doof, lange Zeit auf eine freie Matte warten zu müssen“, sagt die 23-Jähirge. Vor allem dann, wenn es mehr Tanzbegeisterte als Matten gebe.

„Am Ende wird in Skianzügen getanzt“

„Wir tun unser möglichstes, aber jedes Hygienekonzept ist am Ende auch maßgeblich von der Eigenverantwortung der Gäste abhängig“, sagt der Mitarbeiter.

Jetzt ist sowieso erst einmal Schluss mit dem Tanzen im oka. Das Club-Kollektiv will den Außenbereich sanieren. Der Holzboden ist morsch und droht an manchen Stellen einzubrechen. Während der Arbeiten soll es ausschließlich bestuhlte Veranstaltungen in den Innenräumen geben.

Wie es danach weitergeht, ist derzeit ungewiss. Das oka-Kollektiv rechnet nicht damit, im Winter Partys auf den zwei Tanzflächen im Inneren des Clubs anbieten zu können. Sobald der Außenbereich saniert ist, soll es daher draußen weitergehen. „Wir haben bereits Wärmflaschen gegen Pfand angeboten und mit ein paar Heißgetränken an der Bar wird es schon gehen. Am Ende wird in Skianzügen getanzt, wenn es sein muss.“

Von Felix Franke