Der Bau der Lingnerstadt in Dresden hat schon begonnen

Das neue Wohnquartier am Blüherpark soll ab 2022 gebaut werden. Auf dem ehemaligen Robotron-Areal können bis zu 3000 Wohnungen entstehen. Der Düsseldorfer Projektentwickler Gerchgroup AG hat angekündigt, eine Milliarde Euro in das Vorhaben zu investieren. Die ersten Gebäude sollen 2024 fertig sein.

Eigentumswohnungen zu 100 Prozent reserviert

Das Eingangstor zur sogenannten Lingnerstadt vom Süden her wird bereits gebaut. Die Aktiva Bauträger GmbH hat mit den Erdarbeiten für das „Quartier am Mozartbrunnen“ begonnen. In bester Lage am Blüherpark und an der Bürgerwiese werden drei sechs- und siebengeschossige Häuser mit 58 Wohnungen entstehen. Im Erdgeschoss eines der Gebäude ist ein Café geplant. Alle Wohnungen verfügen über Balkon und Terrasse, es sind großzügige Keller und Fahrradräume geplant. Die Wohngebäude werden Aufzüge erhalten, die Wohnungen mit Fußbodenheizungen ausgestattet.

Nach Angaben des Immobilienunternehmens Gamma Immobilien sind die Eigentumswohnungen des Projektes an der Zinzendorfstraße bereits zu 100 Prozent reserviert. Der Neubau wird direkt neben dem Wohnmobilstellplatz „Am Blüherpark“ errichtet, der in den Sommer- und Herbstmonaten meist bis zum letzten Platz belegt war. In unmittelbarer Nähe liegt auch die Erich-Kästner-Schule Dresden.

Die Architektur der Neubauten war im vergangenen Jahr Gegenstand von Diskussionen in der Gestaltungskommission. Die dem Gremium angehörigen Experten wünschten sich eine für die Bedeutung des Ortes angemessene Gestaltung der Gebäude. Der Projektentwickler griff mehrere der Anregungen auf und will auch eine Figur des benachbarten Mozartbrunnens in den Neubau integrieren. Die teilweise zerstörte Plastik lagert gegenwärtig im Lapidarium der Landeshauptstadt.

Von Thomas Baumann-Hartwig