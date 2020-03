Der Architekt der Dresdner Frauenkirche geht in den Ruhestand

Dresden

Wer in seinem Berufsleben nie Dagewesenes realisiert hat, darf sich glücklich schätzen: 1991 wurde der Architekt Ulrich Schönfeld für den Wiederaufbau der Frauenkirche engagiert. Ein Team des Architektur- und Planungsbüros IPROconsult hatte das Auswahlverfahren für die Gesamtplanung des einmaligen Vorhabens gewonnen.

Der Planungsauftrag war klar formuliert: Archäologischer Wiederaufbau in möglichst authentischer historischer Bauweise und unter maximaler Wiederverwendung und Integration der überkommenen Bausubstanz. Mit seinem Team vollendete Schönfeld das ehrgeizige Vorhaben, eine der bedeutendsten Kirchen des Protestantismus auf dem europäischen Kontinent wieder aufzubauen.

38 Jahre lang arbeitete Schönfeld als Architekt

Der ungewöhnliche Umfang der Planung über einen Zeitraum von 15 Jahren hatte zur Folge, dass IPROconsult allein für die Frauenkirche eine eigenständige Organisation und Struktur für zeitweilig bis zu 25 Architekten, Ingenieure und Konstrukteure aufbaute, deren Leitung Schönfeld unter anderem übernahm. 2005 wurde der Kirchenbau wieder geweiht und seiner Bestimmung als Gotteshaus übergeben.

Am Donnerstag hat sich der 65-jährige Architekt mit einer Feier im Schillergarten in den Ruhestand verabschiedet. 38 Jahre lang arbeitete er als Architekt, seit 1999 bei IPROconsult, wo er als Gesellschafter zuletzt in der Geschäftsleitung für den Bereich Architektur und Hochbau verantwortlich war.

Schönfeld bleibt Unternehmen als Berater verbunden

Ganz aufhören wird Schönfeld natürlich nicht – er bleibt dem Unternehmen als Berater verbunden. Seine Nachfolge tritt Danyel Pfingsten an, der seit 2006 bei IPROconsult unter anderem als Abteilungsleiter Architektur arbeitete.

„Der Übergang erfolgte fließend und partnerschaftlich“, erklärte Schönfeld. „Mit Danyel Pfingsten habe ich einen internen Nachfolger, der seit Jahren für uns tätig ist. Seit mehr als einem Jahr arbeiten wir bereits eng in der Büro- und Geschäftsleitung. Das macht es einfach, die Dinge zu übergeben.“

Schönfeld designte Parkhaus an der Hauptstraße und Kongresszentrum

Dem Neumarkt hat Schönfeld nicht nur die Frauenkirche geschenkt, er hat auch den Wiederaufbau des Hotels de Saxe, der „Juwels an der Frauenkirche“ und des Schlosshotels begleitet. Das Parkhaus an der Hauptstraße und das Kongresszentrum gehören ebenfalls zu den Referenzen des Architekten Schönfeld.

Sein Nachfolger will das Büro den Markterfordernissen anpassen und sich mit seinem Team den Anforderungen stellen, die der Wandel der Gesellschaft mit sich bringt. Pfingsten sieht IPROconsult als Dienstleister, der dem Markt unterliegt. „Wir müssen uns nach dem richten, was verlangt wird. Diese Bedürfnisse sollten wir frühzeitig erkennen und uns für die Herausforderungen gut aufstellen“, sagt der Architekt. „Die gebaute Wirklichkeit ist dann unsere Visitenkarte.“

Von Thomas Baumann-Hartwig