Depressionen: TU Dresden startet neues Forschungsprojekt

Um affektive Störungen wie Depressionen weiter erforschen und Patienten künftig besser behandeln zu können, wollen die Medizinische Fakultät der Technischen Universität (TU) Dresden und das Kings College London gemeinsam Nachwuchswissenschaftler fördern. Ziel ist ein auf viereinhalb Jahre angelegtes Graduiertenprogramm namens International Research Training Group (IRTG) 2773. Da die Deutsche Forschungsgemeinschaft laut TU eine Förderung von fünf Millionen Euro zugesagt habe, könne das Projekt nun umgesetzt werden.

Im Mittelpunkt der Forschung stehen affektive Störungen, ihre Ursachen sowie Diagnose- und Therapiemöglichkeiten. Das Thema betrifft viele: Etwa jeder fünfte Erwachsene ist mindestens einmal in seinem Leben von einer Depression oder einer manisch-depressiven Erkrankung betroffen.

Neue Therapieansätze entwickeln

„Umso wichtiger ist es, die Rolle genetischer und umweltbedingter Faktoren besser zu verstehen und gleichzeitig die Grundlagenforschung voranzubringen, um neue Therapieansätze zu entwickeln“, sagt Michael Bauer, Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Dresdner Uniklinikum und Sprecher der IRTG 2773.

Zeitnaher Einsatz der Ergebnisse in der Klinik

Durch die Zusage der Fördermittel könnten die Universitäten in Dresden und London sich nun auf die Suche nach den geeigneten Kandidaten für das Graduiertenprogramm machen. 30 Doktoranden sollen am Ende in Dresden und London eine dreijährige Promotionsarbeit über affektive Störungen schreiben. Das Programm enthält auch die Möglichkeit eines Austauschs, bei dem die Wissenschaftler jeweils sechs Monate in London beziehungsweise Dresden forschen können. Das Graduiertenprogramm soll im Juli 2022 beginnen. Die Ergebnisse der Forschungsarbeit sollen in Methoden und Technologien führen, die in der Klinik zeitnah zum Einsatz kommen. Bewerbungen aus dem Ausland sind ausdrücklich willkommen.

Von lc