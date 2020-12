Den Dresdnern bleiben am Wochenende Ausgangsbeschränkungen erspart

Dresden

Nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) liegt Dresden am Mittwoch unter der kritischen Marke von 200 bei der Sieben-Tage-Inzidenz. Die Forschungseinrichtung in Berlin errechnete einen Wert von 187,9 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Damit kommt es am Wochenende zu keinen Ausgangsbeschränkungen in Dresden.

Keine Verschärfungen in den nächsten fünf Tagen

Die Stadtverwaltung hatte am Dienstag eine Allgemeinverfügung erlassen, die seit Mittwoch gilt. In dieser Verfügung sind Ausgangssperren und weitere Verschärfungen der Regeln vorgesehen, wenn die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen die Marke von 200 übersteigt. Da der Wert am Mittwoch unterhalb von 200 liegt, treten diese also mindestens in den nächsten fünf Tagen nicht in Kraft.

Anzeige

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Die Stadtverwaltung hat für Montag und Dienstag zwar Inzidenzwerte von über 200 angegeben. Aber für die Allgemeinverfügung werden die Angaben des RKI verwendet. Erst wenn die Einrichtung in Berlin an fünf aufeinanderfolgenden Tagen eine Inzidenz von über 200 meldet, treten die Verschärfungen in Kraft.

Gesundheitsamt: Es gibt keine richtigen oder falschen Zahlen

Warum unterschieden sich die Werte von Gesundheitsamt und RKI? „Uns ist bewusst, dass sich die Zahlen unterscheiden“, erklärt der Leiter des Gesundheitsamtes Frank Bauer. Es gebe unterschiedliche Zeitpunkte, an denen die lokalen Gesundheitsämter Daten auf Landesebene weitergeben würden, wo diese anschließend gesammelt dem RKI gemeldet würden.

„Bei einem solch dynamischen Infektionsgeschehen, wie wir es jetzt nicht nur in Dresden haben, sind Abweichungen allein durch die zeitlichen Abläufe nicht zu vermeiden. Die Zahlen sind ständig im Fluss und können nie auf allen Ebenen identisch sein. Dennoch ist wichtig zu betonen, dass es deshalb keine richtigen oder falschen Zahlen oder unterschiedliche Bewertungen der Lage gibt: Die Infektionszahlen sind eindeutig zu hoch und deshalb sind Maßnahmen erforderlich, um sie wieder zu senken“, erklärte der Leiter des Gesundheitsamtes.

Von Thomas Baumann-Hartwig