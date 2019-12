Platzmangel in Dresden – Drohen jetzt Abwanderungen bei den Biotechnologen?

Dresden

Für ein noch junges Pflänzchen wird es eng in Dresden: Bio- und Medizintechnologie-Unternehmen finden kaum noch Platz im Biotech-Viertel Johannstadt. Auch Erweiterungen und neue Ansiedlungen sind wegen des Grundstücksmangels rund um das Uniklinikum so gut wie unmöglich. Das Problem schwelt seit Jahren – doch für Abhilfe haben die kommunalen Wirtschaftsförderer bis heute nicht gesorgt.

Dies droht die zunächst so hoffnungsvolle Entwicklung einer ganzen Branche in der Landeshauptstadt abzuwürgen. Wachsende Instituts-Ausgründungen wie „Dewpoint Therapeutics“ erwägen inzwischen offen, in die Biotech-Metropole Boston in den USA umzusiedeln.

Unternehmen würde in Dresden investieren

„Uns fehlt hier der Platz, um zu wachsen“, kritisiert der Zellbiologe Anthony Hyman, der im Februar 2019 mitgeholfen hatte, „Dewpoint Therapeutics“ aus dem „ Max-Planck-Institut für Molekulare Zellbiologie und Genetik“ (MPI-CBG) in Dresden auszugründen. Mittlerweile hat die Firma, die sich auf neuartige Proteintröpfchen-Therapien spezialisiert hat, 46 Mitarbeiter in Dresden und Boston.

Erst kürzlich hat das junge Unternehmen Risikokapital beim Pharma-Riesen Bayer eingesammelt, um gemeinsam neue Therapien für Herz-Kreislauf- und gynäkologische Erkrankungen zu entwickeln. Rund 100 Millionen Dollar wollen die Partner da hineinstecken. „Wir würden gerne in Dresden investieren“, sagt Hyman.

„Institute würden gern mehr Firmen ausgründen“

Doch die Stadt könne dafür nicht genug Flächen anbieten – zumindest nicht dort, wo Biotech-Firmen hinwollen, nämlich in Johannstadt. „Und das betrifft nicht nur Dewpoint“, sagt Hyman. „Die Institute würden gern mehr Firmen ausgründen. Alle brauchen mehr Platz.“

Ähnliche Kritik äußerte auch sein vormaliger Direktoren-Kollege vom MPI-CBG, Kai Simons: Dresden verspiele viele Chancen, wenn die Behörden nicht endlich eine Lösung für das Platzproblem finden, warnt der Finne. Schon als er 2012 seine Biotech-Firma „Lipotype“ aus dem Planck-Institut ausgründete, waren die Flächen in Johannstadt knapp.

Biosaxony-Chef ist besorgt: Platzmangel bremst alles aus

Auch André Hofmann ist besorgt: „ Dresden ist ein Super-Wissenschafts-Standort“, betont der Geschäftsführer des sächsischen Biotechnologie-Branchenverbandes „Biosaxony“. „Aber der Flächen-Engpass macht es schwierig, hier überhaupt noch etwas in diesem Sektor auszugründen oder anzusiedeln.“ Das schlage sich in der Akquise nieder: „Ich habe den Eindruck, dass sich Dresden – jedenfalls im Vergleich zu den hochprofessionellen Akquisiteuren im Raum Leipzig oder in Thüringen – im Moment gar nicht mehr großartig um neue Biotech-Ansiedlungen bemüht, weil der Platz hier ohnehin nicht da ist.“

Zwar hatten die Dresdner Wirtschaftsförderer für junge und noch wachsende Firmen in den Jahren 2003/04 das städtische Biotechnologiezentrum „BioZ“ am Tatzberg bauen lassen. Doch das ist nun schon seit Jahren voll.

Platz wird aufgesaugt Wasser wie von einem Schwamm

Durch den Umzug der Organiktechnologie-Firma „Novaled“ an die Heeresbäckerei wurde zwar jüngst etwas Platz frei. „Aber der wird wegen des hohen Flächen-Bedarfs durch die Firmen aufgesaugt wie Wasser durch einen Schwamm“, räumt Wirtschaftsförderungs-Chef Robert Franke ein. „Da gibt es nichts zu beschönigen: Der Platzmangel bremst die ganze Biotech-Entwicklung in Dresden aus.“

Ein „BioZ 2“ ist schon seit Jahren geplant. Doch der Plan scheiterte bisher immer wieder, weil die Stadtverwaltung kein geeignetes Grundstück auftreiben konnte. Denn richtig attraktiv ist für Biotech-Firmen nur das Areal zwischen Händelallee, Pfotenhauerstraße, Blasewitzer Straße und Arnoldstraße. Denn dort finden forschungslastige Unternehmen auch Partner für Praxisprojekte, insbesondere im Uniklinikum. Zudem sind in dem Areal viele einschlägige Forschungs- und Ausbildungsstätten konzentriert: die medizinische Fakultät der TU, das MPI-CBG, das Zentrum für Systembiologie, das B-Cube, das Centrum für regenerative Therapien Dresden (CRTD) und viele andere.

Doch ringsum ist schon fast alles zugebaut. Und für die wenigen noch freien Grundstücken haben Investoren oft schon andere Pläne. So wollten die Wirtschaftsförderer beispielsweise zunächst das zweite Bio-Technologiezentrum gleich neben dem ersten bauen, an der Ecke von Tatzberg und Neubertstraße. Doch dann errichtete der Freistaat dort einen neuen Forschungskomplex. Auch der Plan, ein „BioZ 2“ auf dem ehemaligen Plattenwerkgelände an der Arnoldstraße zu bauen, ist über das Ideenstadium kaum hinausgekommen.

Langes Lauern auf eine Gelegenheit

„Hinzu kommt, dass es in einer wachsenden Stadt wie Dresden neben den Interessen von Forschung und Wirtschaft viele andere gibt, die Flächenbedarf anmelden: Wir brauchen eben auch neue Kitas, Schulen, Wohnungen und so weiter“, betont Wirtschaftsförderer Robert Franke. „Wir haben zwar zwei, drei Ideen, wo wir ein BioZ 2 bauen könnten – entweder selber oder durch einen privaten Investor.“ Ein konkretes Grundstück habe er dafür allerdings nicht sichern können, räumt Franke auf Nachfrage ein: Im Moment könne er kaum mehr tun, als auf der Lauer zu liegen und auf eine gute Gelegenheit zu warten.

Immerhin, zumindest für „Dewpoint“ ist fürs erste eine Lösung gefunden: „Das Unternehmen bekommt Anfang 2020 im „BioZ“ für seine Erweiterung 300 Quadratmeter“, verspricht Franke – und weiß dabei: Eigentlich brauchen die Biotechnologen schon bald mehr Platz.

Von Heiko Weckbrodt