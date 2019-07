Dresden

Mehrere linke und antifaschistische Initiativen rufen am Freitag, 5. Juli, zur Teilnahme an einer Demonstrationen unter der Überschrift „Kein Viertel für Nazis“ auf. Um 18 Uhr beginnt der Aufzug mit Kundgebungen an der St. Pauli-Ruine im Hechtviertel. Die Anmelder der Demonstration haben bei der Versammlungsbehörde 300 Teilnehmer angekündigt.

Veranstalter kritisieren rechtsgesinnte Partygäste

Anlass des Aufzugs ist die laut Veranstaltern vermehrte Präsenz von rechtsradikalen Partybesuchern und „rechten Läden“ in dem Stadtteil. In dem Aufruf zur Demonstration heißt es, dass „verschiedene Kneipen der Dresdner Neustadt schon seit längerem beliebte Treffpunkte für organisierte (Neo-)Nazis und Anhänger der ’Neuen Rechten’“ seien. Als Beispiel führen sie unter anderem den Abend des 20. April dieses Jahres an, als mehrere Personen vor einer Bar Hitlergrüße gezeigt haben sollen.

