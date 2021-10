Dresden

Die Initiative Verkehrswende Dresden darf am Sonntag auf der Autobahn A 4 mit einem Fahrradkorso unter dem Motto „Stoppt den Ausbau der A4! Sozial-ökologische Verkehrswende jetzt!“ demonstrieren. Das hat das Verwaltungsgericht Dresden mit einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss entschieden, wie Gerichtssprecher Robert Bendner mitteilte.

Initiative plant Fahrradkorso am Mittag

Die Initiative plant eine Kundgebung um 12 Uhr auf dem Schlesischen Platz mit einem anschließenden Fahrradkorso, der über verschiedene Straßen zur Autobahnauffahrt Dresden-Flughafen führen und nach einer halbstündigen Zwischenkundgebung dort über die Autobahn zur Abfahrt Dresden-Hellerau fortgesetzt werden soll. Die Veranstaltung soll mit einer Abschlusskundgebung am Schlesischen Platz um 15.30 Uhr enden.

Die Versammlungsbehörde der Landeshauptstadt Dresden bestätigte die angezeigten Kundgebungen und den Aufzug. Sie gab der Initiative aber eine andere Streckenführung in der Nähe der Autobahn vor. Die Behörde begründete dies im Wesentlichen mit einer Gefährdung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs. Der Aufzug auf der stark belasteten Autobahn mache deren Sperrung nicht nur in Fahrtrichtung Chemnitz erforderlich, sondern auch – zur Vermeidung von „Gafferunfällen“ – in der Gegenrichtung nach Berlin beziehungsweise Görlitz. In beiden Fahrtrichtungen seien wegen der dadurch zu erwartenden Staus Auffahrunfälle zu befürchten.

Gericht legt Beginn auf 8 Uhr vor

Dieser Argumentation ist das Verwaltungsgericht laut Bendner nicht gefolgt. Die 6. Kammer hat auf Antrag der Initiative entschieden, dass sie die Autobahn wie beabsichtigt nutzen könne, allerdings mit verschiedenen von der Versammlungsanzeige abweichenden Maßgaben. Der Beginn der Kundgebung wurde auf 8 Uhr vorverlegt. Dadurch würden die Kundgebungsteilnehmer vor der ab etwa 10 Uhr zu erwartenden Höchstbelastung die Autobahn befahren. Die Zwischenkundgebung wurde von der Kammer von der Autobahnauffahrt Dresden-Flughafen zur Autobahnabfahrt Dresden-Hellerau und dort in einen Bereich des stadtwärtigen Teils der Radeburger Straße verlegt. Damit soll ebenfalls ein Befahren der Autobahn vor Erreichen der zu erwartenden Höchstbelastung der Autobahn ermöglicht werden. Zugleich werde damit ein zumindest zeitweises Befahren der Zu- und Abfahrten an der Autobahnanschlussstelle Dresden-Flughafen gewährleistet.

Fahrradkorso darf nur eine Spur nutzen

Zudem gab das Verwaltungsgericht laut Bendner der Initiative auf, dass – in Anlehnung an die Regelungen der Straßenverkehrsordnung über die Benutzungspflicht von Gehwegen für radfahrende Kinder – nur Kinder im Alter von über zehn Jahren an dem über die Autobahn führenden Teil des Aufzugs teilnehmen dürfen. Ferner erteilten die Richter dem Autobahnamt die Aufgabe, durch die auf der Autobahn vorhandene Verkehrsbeeinflussungsanlage sicherzustellen, dass der Verkehr aus Richtung Berlin und Görlitz während des Aufzugs zweispurig links unter Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen vorbeigeführt werden kann. Der Aufzug dürfe nur die äußerst rechte Spur – das ist der Beschleunigungsstreifen der Auffahrt Dresden-Flughafen beziehungsweise der Ausfädelungsstreifen der Abfahrt Dresden Hellerau – benutzen. Damit verbleibe eine Fahrspur der im fraglichen Bereich insgesamt vierspurigen Fahrbahn für Sicherungsmaßnahmen der Polizei.

Belastung wie bei einer Autobahnbaustelle

In rechtlicher Hinsicht hat das Verwaltungsgericht laut Bendner erklärt, dass die Kundgebung mit den genannten Maßgaben einerseits eine Vollsperrung der Autobahn entbehrlich mache. Die Belastung der Autofahrer zu einer noch nicht besonders verkehrsintensiven Zeit gleiche damit derjenigen einer Autobahnbaustelle. Dies sei in Abwägung mit dem Versammlungsgrundrecht der Versammlungsteilnehmer von den Autofahrern ebenso hinzunehmen – wie die zeitliche Verlegung der Versammlung sowie die örtliche Verlegung der Zwischenkundgebung von der Initiative Verkehrswende Dresden hingenommen werden müsse.

Gegen die Entscheidung können die Beteiligten binnen zwei Wochen Beschwerde zum Sächsischen Oberverwaltungsgericht in Bautzen einlegen.

Die Initiative will gegen den geplanten vierspurigen Ausbau der Autobahn 4 im Raum Dresden demonstrieren. Bereits im Juni gab es eine Fahrraddemonstration, die aber nicht wie geplant über die Autobahn führen durfte.

Aktenzeichen: 6 L 755/21

Von Thomas Baumann-Hartwig