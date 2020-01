Dem Dresdner Kantor Dieter Westenhöfer zum 85. Geburtstag

Dresden

Kirchenmusiker war und ist Dieter Westenhöfer mit Leib und Seele. Als solcher erfüllte er seit 1960 seinen Dienst in der Weinbergskirche Dresden-Trachenberge, seit ihrer durchgreifenden Erneuerung um 2016/17 nun auch als Kulturkirche bekannt.

Geboren am 14. Januar 1935 in Bautzen, widmete sich Dieter Westenhöfer nach dem Abitur der Diakonenausbildung in Moritzburg und dem Studium der Kirchenmusik in Dresden. 1958 als Musikdozent an das Diakonenhaus und dazu 1960 als Kantor der neuerbauten Weinbergskirche Dresden-Trachenberge berufen, kam für ihn ein lebenslang geteiltes Arbeitsverhältnis zustande.

Trotz Ruhestand ein gefragter Musiker

Der 1967 errichteten, von ihm mit konzipierten Jehmlich-Orgel widmete er sein mehrbändiges „Orgelbuch der Weinbergskirche“ mit freien und choralgebundenen Kompositionen sowie aufgezeichneten Improvisationen aus über vier Jahrzehnten. Überhaupt wurde das wunderbare Instrument bald zu seinem persönlichsten, zuverlässigsten Sprachwerkzeug.

Zur bewussten Belebung der Gottesdienste kommt eine stattliche Anzahl von Chormusik hinzu. So zur Liturgie und dann seit Gründung einer ökumenischen Kantorei mit Sängerinnen und Sängern der benachbarten Katholischen St. Josephsgemeinde Pieschen in den 1970er Jahren auch kleine Messkompositionen und Bearbeitungen neuer geistlicher Lieder, ferner die „Kantate vom Licht der Welt“ nach einer Textvorlage von Frieder Burkhardt, die „Missa ökumenica“, ein „Glockenhymnus“, eine kleine Lukas-Passion, die „Trachenberger Christnacht“, die „Missa Unghenica“ für Reisen nach Siebenbürgen und Moldawien, ein kleines Magnificat und die doppelchörige „Missa Cantate Domino“ sowie diverse Motetten, die teilweise vom Ensemble „Vario Vocale“ eingespielt wurden.

Seit 2000 im Ruhestand, ist Dieter Westenhöfer gefragt als Vertreter z.B. in der Philippuskirche Gorbitz, als ehrenamtlicher Klavierspieler in den Seniorenkreisen der Laurentiusgemeinde sowie als Organist bei den neuerlichen Seniorengottesdiensten. Zu seiner beliebten jährlichen „Stillen Stunde am Klavichord“ inspirierte ihn nicht zuletzt auch die Verbundenheit mit Max Drischner, dem schlesischen Musikanten und Domkantor im einstigen Brieg und dessen Interesse für historische Instrumente.

An Bachs Lieblingsinstrument

Mit seiner Konzertreihe setzt Westenhöfer in Dresden ein verhaltenes Glanzlicht der dem gewaltigen Erbe verpflichteten europäischen klassischen Musikkultur auf. Komponisten-Jubilare durch die Jahrhunderte hindurch werden dabei bedacht. Zwischen den Stücken stehen einzelne weihnachtliche Liedsätze, in Tonart und gern auch stilistisch „korrespondierend“ mit dem vorher Gehörten.

Verdienstvoll ist diese Reihe vor allem auch deshalb, weil sie den unendlich großen Reichtum unserer musikalischen Vergangenheit bis in die Fast-noch-Gegenwart erlebbar macht und das einzig am Klavichord, einem Instrumententyp, von dem wir wissen, dass er Bachs Lieblingsinstrument war. Man muss schon sehr genau hinhören in unserer hektisch-nervösen Zeit, auch der absichtsvoll bestimmte Termin setzt ein inhaltliches Zeichen zum Ausklang der Epiphaniaszeit, was manche Reminiszenz an den noch nicht weit zurückliegenden Advent und die Weihnachten einschließt.

Grundsätzlich handelt es sich bei der „Stillen Stunde am Klavichord“ um eine Benefizreihe. Wenn der Künstler nach freilich langer und intensiver Vorbereitung – nicht nur im ausführenden Spiel, sondern auch im Erstellen spielbarer Klavichordfassungen – im Nachhinein für Geldspenden wirbt, kommen diese ausschließlich der Mitfinanzierung nachhaltiger wichtiger Anliegen der Weinbergskirche zugute, wie etwa in jüngerer Zeit der (bereits stattgefundenen) Orgelrestaurierung oder einer neuen, schöneren Bestuhlung im Kirchenschiff.

Nun lädt der Kantor im Unruhestand zur vorerst letzten „Stillen Stunde“ ein: am 1. Februar, 17 Uhr und 19.30 Uhr in der Weinbergskirche Dresden-Trachenberge und mit gleichem Programm noch einmal am 9. Februar, 15 Uhr, in der schönen Kapelle Dölzschen.

Von Christian Mühne