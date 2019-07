Dresden

Der Dresdner Semperopernballsucht für seine 15. Auflage am 7. Februar 2020 ab sofort Debütanten im Alter zwischen 16 und 29 Jahren. Die Bewerber sollten keine Scheu vorm Vortanzen haben, denn sie müssen sich einer Jury unter dem Vorsitz von Ballchef Hans-Joachim Frey stellen. In Dresden wird das Casting am 13. September ab 18 Uhr im Landesfunkhaus des MDR stattfinden, in Leipzig fällt der Termin auf den 18. Oktober ab 13 Uhr, ebenfalls beim MDR. Nur beim Casting in Leipzig besteht die Chance auf den Gewinn des „Goldenen Tickets“. Dieses beinhaltet ein Debütantinnenkleid, das Styling der Haare und Make-up, die Debütantengebühr, Ballschuhe für die Dame, Smoking, Fliege und Schuhe für den Herren sowie fünf Übernachtungen im Hotel. Insgesamt 100 Damen und 100 Herren werden ausgewählt, den Ball zu eröffnen. Alle Debütantinnen werden in den gleichen Kleidern tanzen, die eigens für den Ball unter dem Motto „Märchenhaft rauschend – Dresden jubiliert“ kreiert werden. Weitere Infos und den Anmeldebogen gibt es unter www.semperopernball.de.

Von DNN