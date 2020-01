Am 18. Januar fand in der Gläsernen Manufaktur in Dresden die 3. Foodraising-Party des Sonnenstrahl e.V. statt. Er unterstützt mit dem Erlös die Kinderkrebsforschung am Dresdner Uniklinikum. Zur kulinarischen Party gab es für die Gäste nicht nur raffinierte Speisen von Spitzenköchen.