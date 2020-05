Lässt Corona die Kulturhauptstadt endgültig scheitern?

Dresden

Die Coronakrise könnte den endgültigen Schlusspunkt unter die gescheiterte Kulturhauptstadt-Bewerbung setzen. Der Finanzausschuss hat am Montagabend die Debatte über die Frage, welche Projekte aus dem Bewerbungsbuch trotz des kläglichen Aus in der Vorrunde das Licht der Welt erblicken sollen, vertagt. Das ist besser als eine Ablehnung. Aber angesichts der „Grausamkeiten“, die Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD) wegen desolater städtischer Finanzen ankündigte, steht ein ablehnender Beschluss vor der Tür.

„Wir können doch nicht so tun, als wenn es keine Krise geben würde“, sagt der Grünen-Finanzexperte Michael Schmelich. „Wenn der Finanzbürgermeister die Schließung von kulturellen Einrichtungen ins Spiel bringt, können wir uns doch nicht hinstellen und 12 neue Stadtteilzentren beschließen. Das ist doch bar jede Vernunft!“

Der Kulturausschuss hatte die Vorlage noch durchgewinkt – trotz Corona. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau debattierte lange und schob die Verantwortung dann dank Enthaltung der CDU an die Finanzpolitiker weiter. Die recht eindeutig Position beziehen: „Das ist für mich Einsparpotenzial“, erklärt Christdemokrat Peter Krüger, „wir können doch jetzt nicht über Wünsch-Dir-Was-Aufgaben sprechen.“

Viele Punkte in der Vorlage kosten kein bis wenig Geld. Die Absichtserklärung, Chemnitz auf dem weiteren Weg bei der Bewerbung zu unterstützen, belastet das Konto nicht. Eine Arbeitsgruppe „Erinnerungskultur als Gedächtnis der Stadt“ dürfte nicht an fehlenden Mitteln scheitern. Aber: „Entwicklung der Robotron-Kantine zu einem inter- und transdisziplinären Ort für das Kunsthaus Dresden – Städtische Galerie für die Gegenwartskunst und die Initiative Open Future Lab“ ist ein Brocken, der schon vor Corona umstritten war.

„Wir müssen alles auf den Prüfstand stellen“

„Umnutzung/Umbau ehemaliges tjg. theater junge generation“ ist ein zweiter Brocken, an dem das Preisschild 6 Millionen Euro klebt. So viel Geld für ein Musikkulturzentrum für zeitgenössische Musik in Cotta – ist das noch zeitgemäß? „Wir müssen alles auf den Prüfstand stellen“, sagt Schmelich, der sich mehr ämterübergreifende Zusammenarbeit im Rathaus wünscht. „Es wird zu sehr in Fachbereichen gearbeitet.“

So dass der Sozialausschuss dann schon mal einen Zuschuss von 50 000 Euro für das Projekt „Loge“ beschließt, das günstige Tickets für Kultureinrichtungen an Bedürftige vergibt. „Obwohl wir davon ausgehen können, dass die Einrichtungen in den nächsten Monaten nicht spielen werden und auch im nächsten Jahr noch nicht alle Plätze besetzen dürfen“, so Schmelich.

Generellen Schlusspunkt sieht Hilbert noch nicht

„Wir müssen die Maßnahmen zu Ende bringen, die wir begonnen haben“, erklärte Jens Genschmar, Vorsitzender der Fraktion Freie Wähler. „Aber für neue Projekte ist kein Geld da. Das können wir uns in der Coronakrise nicht leisten.“

Er werde für seine Vorlage kämpfen, kündigte Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) an. „Es ist doch nicht alles Blödsinn gewesen.“ Er erinnerte an das Motto der Bewerbung: „Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist so aktuell wie noch nie. Es sind auch nicht alle Themen mit zusätzlichen Mitteln verbunden.“ Für die Stadtteilzentren seien beispielsweise Städtebaufördermittel eingeplant worden. „An diesen Investitionen würde ich festhalten.“ Anderes müsse in Frage gestellt werden. Aber den generellen Schlusspunkt – den sieht Hilbert noch nicht.

Von Thomas Baumann-Hartwig