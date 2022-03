Dresden

Sind die Demokraten die Verlierer des Gesetzes zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht? „Ein Gesetz wird zur rechtlichen Farce und die Bundesländer arbeiten an der faktischen Nichtanwendung“, erklärte SPD-Stadträtin Viola Vogel am Donnerstagabend in der Debatte zu den Auswirkungen der Impfpflicht in Dresden. AfD und Freie Wähler hatten eine Aktuelle Stunde beantragt, weil die Fraktionen Dresden in den Pflegenotstand hineinlaufen sehen.

Betretungsverbote nicht sicher

Genau das werde nicht passieren, entgegnete Vogel. Denn kein ungeimpfter Mitarbeiter in Kliniken und Pflegeeinrichtungen sei zum 15. März entlassen worden. Es sei auch nicht sicher, dass es zu den im Gesetz vorgesehenen Betretungsverboten in Dresden kommen werde.

Das sahen auch Jens Matthis (Die Linke) und Christoph Blödner (FDP) so. „Die Verwaltung hat keine Kapazität, dieses Gesetz zu exekutieren“, sagte Matthis, „am 31. Dezember wird das Gesetz auslaufen und es wird nichts passiert sein.“ Blödner kritisierte den hohen personellen Aufwand, den das Gesetz in der Verwaltung erfordere. 25 Beschäftigte im chronisch überlasteten Gesundheitsamt sollen sich um die Erfassung der ungeimpften Mitarbeiter in den Dresdner Einrichtungen befassen.

90 Prozent Impfquote im Universitätsklinikum

Robin Weidemann, Leiter des Corona-Krisenstabs am Universitätsklinikum Dresden, erklärte, wie in seiner Einrichtung eine Impfquote von 90 Prozent erreicht wurde: „Wir haben den Beschäftigten permanent Gesprächs- und Beratungsangebote unterbreitet.“ 90 Prozent seien nicht 100 Prozent, gleichwohl liege das Klinikum deutlich über dem Durchschnitt des Freistaats.

Stadtverwaltung soll keinen Mitarbeiter im Stich lassen

Frank Hannig (Freie Wähler) erklärte, kein Mensch, der sich nicht impfen lasse, dürfe ausgegrenzt werden. Und auch Veit Böhm (CDU) forderte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) auf, ein Zeichen zu senden, dass die Stadtverwaltung keinen Mitarbeiter im Stich lassen werde. Allein im Städtischen Klinikum seien über 500 Beschäftigte ungeimpft. „Wir können es uns nicht leisten, diese Menschen zu verlieren“, so Böhm.

