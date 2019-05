Dresden

Dauerparken ist in Dresden günstiger als in den meisten anderen deutschen Großstädten. Das geht aus einer Analyse des Immobilienportals Immowelt AG hervor. Entscheidend für die Höhe der Gebühr sei die Lage des Stellplatzes, hat das Portal wenig überraschend herausgefunden. Zentrumsplätze seien bis zu viermal so teuer wie Stellplätze am Stadtrand.

Vor allem in Dresden finde man vergleichsweise günstige Stellplätze. Bereits ab zehn Euro monatlich kann man hier einen Stellplatz mieten. In den Spitzenlagen sind maximal 70 Euro zu erwarten. In Frankfurt am Main hingegen, stellplatztechnisch die teuerste Stadt, bezahlt man für einen Platz im Zentrum bis zu 199 Euro monatlich, während ein unüberdachter Platz am Stadtrand ab 19 Euro zu haben ist. Hamburg und Stuttgart sowie Berlin und Nürnberg gestalten das Mittelfeld, die Preise gehen bis etwa 140 Euro, beginnen aber schon bei rund 15 Euro.

Grundlage dieser Analyse sind 5600 auf immowelt.de eingestellte Anzeigen für Stellplätze.

Von RR