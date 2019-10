Dresden

Nach mehrjähriger Sanierung des Semperbaus am Dresdner Zwinger steht nun das Datum für die Wiedereröffnung. Mit einem Festakt am 28. Februar 2020 soll die Eröffnung gefeiert werden, teilten die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) mit. Vom 29. Februar an ist das Domizil der weltberühmten Gemäldegalerie Alte Meister für Besucher zugänglich.

Ursprünglich sollte der Semperbau bereits am 7. Dezember eröffnet werden.Durch zusätzliche private Gelder von rund 600.000 Euro konnte nun unter anderem eine moderne Akzentbeleuchtung installiert werden und die Treppenhäuser besser ausgestattet werden. Um die Maßnahmen umzusetzen, sei die Verschiebung notwendig gewesen, hieß es. Das von einer halben Million Besuchern pro Jahr stark beanspruchte Gebäude war seit Herbst 2013 komplett renoviert worden.

