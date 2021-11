Dresden

Was ist eine geeignete Uhrzeit für ein Date? Um 20 Uhr auf ein Bier? Um 16 Uhr auf einen Kaffee? Jedenfalls nicht um sieben Uhr auf eine Massage. Doch genau das war Michaels Plan. Das hatte keine therapeutischen Gründe – Nackenverspannungen kennen keine Uhrzeit.

Vielmehr waren es Michaels Lebensumstände, die uns ein Treffen ab Dämmerung unmöglich machten. Denn dann musste er Kinder aus Schulen abholen, Wocheneinkäufe erledigen, Abendessen kochen, Gutenachtgeschichten vorlesen. Und nicht zu vergessen: ein Ehemann sein.

Der persönliche Dating-Thriller

Seit unserem Kennenlernen beim Meditationskurs beklagte sich Michael regelmäßig über das eng gezurrte Korsett des strukturierten Familienalltags. Mich törnte das regelmäßig ab. Schließlich ist nichts unattraktiver als ein Mann, der schlecht über Frau und Kinder spricht. Gleichzeitig genoss ich es, zu sehen, wie Michael händeringend nach geheimen Zeitfenstern für uns suchte. Dass ihm unsere Zweisamkeit so wichtig war, dass er seine Ehe riskierte und seinen ohnehin zu hohen Blutdruck damit weiter in die Höhe trieb, war Balsam für mein Ego.

Ich war Michaels Urlaub von seiner Lebensrealität, er mein ganz persönlicher Dating-Thriller. Unsere TV-Movie-Wertung: Drei Punkte Spannung, mindestens. Angefixt vom Nervenkitzel empfing ich Michael also zur morgendlichen Massage.

Sexuelle Anspannung vs. Entspannung

Wir hatten eine Stunde bis zu seinem Dienstbeginn im Sportartikel-Laden. Während er in meiner Studentenküche Yogi-Tee aufbrühte, wähnte seine Frau ihn bei der Inventur. Trotz unerotischem Kräuterteeduft in der Nase und Zeitdruck im Nacken konnte ich mir nicht vorstellen, dass Michael mich nur massieren wollte. Bis wir in meinem Bett lagen. Statt Küssen auf den Mund gab es Druck auf den Rücken, statt engem Körperkontakt nur physiotherapeutische Zurückhaltung. Michael meinte es gut, doch stellte meine sexuelle Anspannung der Muskelentspannung mächtig ein Bein. Ich tat, als würde ich es genießen und von den Entwicklungen in Michaels Hose nichts mitbekommen. Ganze 30 Minuten lang.

Was nach der Massage kommt

7.45 Uhr: Der Timer klingelte und unser geheimes Zeitfenster begann sich zu schließen. Ob wir das wiederholen wollten, fragte Michael. Mal schauen, antwortete ich. Nach der Massage fühlte ich mich wie ein frustriertes Kind an der Supermarktkasse. Anstatt süßer Schokolade hatte ich nur einen sauren Apfel bekommen.

Wozu der Frust? Noch während Michael in mein Treppenhaus verschwand, beschloss ich, unsere Liaison zu beenden. Seine Gedanken drehten sich in dem Moment offenbar in die Gegenrichtung. „Wollen wir beim nächsten Mal einen Schritt weiter gehen?“, schrieb er fünf Minuten später. Unser Thriller schien noch nicht vorbei zu sein.

Von Lou