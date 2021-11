Dresden

Es gibt diese Bilderbuchfamilien: Gebildete, schöne Eltern mit talentierten, braven Kindern. Sie starten mit Kulturradio und Dinkel-Toast in den Tag und schließen ihn mit Vollkornnudeln in Bio-Tomatensoße und angeregten Unterhaltungen ab. Garniert wird die harmonische Familienszenerie vom alternativen Altbauschick.

Michael war Teil so einer Familie. Das wurde mir klar, als er in seinem Büro eine Tasse aus dem Regal holte. Das Motiv: Michael mit Frau, Tochter und Sohn. „Da waren wir noch jung und frisch“, sagte der Mann mittleren Alters zu seinem 20 Jahre jüngeren Mittagspausen-Date. Dass er trotz Alterungsprozess bei seiner Frau und ich nur ein Symptom seiner Midlife-Crisis bleiben würde, war mir bewusst. Für den Absprung war es dennoch zu spät.

Berührungen am Teespender

Michael und ich hatten uns bei einem Meditationskurs kennengelernt. Obwohl er mit seinem blondem Bubi-Schnitt und funktionalem Outdoor-Look diametral meinem Beuteschema (dunkle Haare, Bart, Jeans-Hemd-Kombi) widersprach, dauerte es keine zwei Sitzungen, bis wir miteinander flirteten. Anstatt auf unseren Atem zu achten, fokussierten wir die Blicke des anderen. Anstatt möglichst lange auf dem Meditationskissen zu sitzen, gingen wir möglichst oft zum Teespender, unserem Treffpunkt für versaute Witze und vorsichtige Berührungen.

Kurzum: Anstatt Körper und Geist zu beruhigen, versetzten wir uns in sexuelle Angriffshaltung. Nach der dritten Runde fragte Michael, ob ich mit ihm in seiner Mittagspause eine Suppe schlürfen wolle, was mich schlussendlich zum Familien-Porträt im Tassenformat brachte.

Der Plan: Alles platonisch

Und so saßen wir drei Tage später im fensterlosen Pausenraum auf einem unbequemen Ikeasofa, tranken Tee und löffelten Linsensuppe. Ob er nicht Angst habe, dass seine Frau von uns Wind bekomme, fragte ich. „Ich habe alles im Griff“, antwortete er und stellte klar, dass unser Intermezzo ein platonisches bleiben würde. Ich stimmte zu, wohlwissend, dass Michael so sehr von einer Nacht mit mir träumte wie ein Kind von einer Nacht im Spielwarenladen. Während Michael sich also in die Illusion der Selbstbeherrschung hüllte, kratzte ich machterfüllt den letzten Löffel Linsen zusammen.

Die Realität: Massage-Anfragen per SMS

Auf warme Worte folgte eine ungelenke Umarmung. Mit vollem Magen, rasendem Herz und der Frage, ob das vielleicht die aufregendste Nicht-Affäre der Welt werden würde, zog ich von dannen. 30 Minuten später klingelte mein Handy. SMS von Michael: „Du hast im Meditationskurs erzählt, dass du so oft verspannt bist. Soll ich vielleicht mal auf eine Massage vorbeikommen?“ Schockiert und begeistert wischte ich die Nachricht zur Seite. Bis zu meiner Antwort sollte es eine Woche dauern.

Von Lou