Das wird am Rathaus in Dresden gebaut

Dresden

Der Stadtrat hat am Freitagabend dem Verkauf eines Grundstücks direkt am Rathaus an einen Projektentwickler zugestimmt. Das Unternehmen will auf der Fläche, die gegenwärtig vom Gewandhaus-Hotel als Parkplatz genutzt wird, ein Wohn- und Geschäftshaus errichten. Das Gebäude soll in zwei Hälften untergliedert werden: Ein Wohngebäude mit 33 Wohnungen und Ladeneinheiten im Erdgeschoss sowie ein Mittelklasse-Hotel mit ungefähr 200 Zimmern im zweiten Teil. Für die Architektur hatte die Stadtverwaltung einen städtebaulichen Wettbewerb ausgelobt.

Seit 2014 bemüht sich der Projektentwickler um das Grundstück, das mehrere Eigentümer hat, darunter auch die Landeshauptstadt. Parallel lief die Architekturdebatte, die Gestaltungskommission ließ einen ersten Entwurf mit deutlicher Kritik durchfallen. Kleinkariert und der Bedeutung des Standorts nicht angemessen sei die geplante Architektur, erklärte Jürg Sulzer, Vorsitzender der Gestaltungskommission, im vergangenen Jahr.

Die Architekten entwickelten laut Thomas Löser, Baupolitiker der Grünen, ihre Entwürfe weiter. „Wir haben jetzt ein akzeptables Vorhaben“, signalisierte er Zustimmung. Im Gegensatz zu den Linken, die eine Neuausschreibung der Fläche forderten. „Uns überzeugt das Vorhaben nicht“, erklärte Bauexperte Tilo Wirtz, „eine Bettenburg wird dieser exponierten Stelle nicht gerecht.“ Die Linken würden eine öffentliche und kulturelle Nutzung des Grundstücks bevorzugen.

Der Stadtrat stimmte mit deutlicher Mehrheit für das Vorhaben. Die Landeshauptstadt kassiert für ihre Grundstücke rund 4,5 Millionen Euro. 2016 sollten die Flächen noch 2,87 Millionen Euro kosten. Doch der Immobilienboom hat die Preise in den vergangenen Jahren deutlich klettern lassen, so dass sich der Zeitablauf in barer Münze für die Stadt auszahlt.

Von Thomas Baumann-Hartwig