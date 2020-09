Das will der neue Eigentümer der Weißen Flotte in Dresden ändern

Dresden

Die Zukunft der ältesten Raddampferflotte der Welt ist gesichert. Am Mittwoch verkündeten Karin Hildebrand und Jeffrey Pötzsch, Geschäftsführer der Sächsischen Dampfschiffahrt: Das insolvente Unternehmen wird von der United Rivers AG aus Basel übernommen. Das sind die Antworten auf die 10 wichtigsten Fragen:

1. Wem gehört jetzt die historische Raddampferflotte ?

Die Dampfer gehören zu Dresden wie die Eierschecke, weiß Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP). Die neun historischen Dampfer werden in die neu gegründete Gesellschaft „Kulturerbe Dampfschiffe Dresden GmbH“ eingelegt. „Dadurch ist gesichert, dass die älteste Dampfschiffflotte in Dresden bleibt“, erklärt Robert Straubhaar, Mehrheitsaktionär der United Rivers.

Anzeige

2. Wer wird den Fahrbetrieb auf der Elbe gewährleisten?

Dafür hat United Rivers die „ Weiße Flotte Sachsen GmbH“ gegründet. In dieser Gesellschaft werden laut Straubhaar alle operativen Aktivitäten zusammengefasst – also alle Aufgaben der bisherigen Sächsischen Dampfschiffahrt und der Cateringtochter „ Elbezeit“. Die beiden Salonschiffe „Gräfin Cosel“ und „August der Starke“ kommen zur Weißen Flotte Sachsen GmbH.

Weitere DNN+ Artikel

3. Wie wird sich die Flotte entwickeln?

„Eine Flottenerweiterung wäre vermessen“, sagt der Mehrheitsaktionär und deutet an: „Wir werden darüber nachdenken, die beiden Salonschiffe zu ersetzen.“

4. Was wird aus der Sächsischen Dampfschiffahrt ?

Klare Aussage von den Insolvenzverwaltern Frank-Rüdiger Scheffler und Nils Freudenberg: Diese Gesellschaft wird eines Tages aufgelöst. Bisher wurde das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung durchgeführt. Mit der Übernahme der „betriebsnotwendigen Gegenstände“ an die United Rivers wurde am Dienstag das sogenannte Regel-Insolvenzverfahren eröffnet. An dessen Ende steht die Löschung der Sächsischen Dampfschiffahrt und auch der Elbezeit.

5. Was haben die Kommanditisten zu erwarten?

Die Kommanditisten haben vor vielen Jahren Geld gegeben, damit die Dampferflotte in Dresden bleiben kann. Jetzt ist die Gesellschaft insolvent. Die Flotte wurde aber an United Rivers verkauft. Über den Kaufpreis vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. Insider gehen von einem höheren einstelligen Millionenbetrag aus. Mit dem Geld werden Verbindlichkeiten der Sächsischen Dampfschiffahrt bezahlt. Was übrig bleibt, wird je nach Anteilen an die Kommanditisten ausgezahlt.

6. Wie viele Arbeitsplätzewerden gerettet?

Scheffler geht von 70 Arbeitsplätzen bei der Dampfschiffahrt und 80 Arbeitsplätzen bei der Elbezeit aus. Die Cateringtochter musste im Sommer 42 Mitarbeiter entlassen.

7. Was wird aus den Chefsder Dampfschiffahrt ?

Hildebrand hat angekündigt, in den Ruhestand zu treten. Mit Pötzsch werde man sich in den nächsten Tagen treffen, kündigte Straubhaar an. Insider gehen davon aus, dass der Ex-Geschäftsführer einen Beratervertrag angeboten bekommt.

8. Was will der neue Eigentümer ändern?

„Wir sind keine Besserwisser“, sagt Straubhaar. „Wir sind auch keine Investoren, sondern Schiffsunternehmer.“ Er habe in den fünf Jahren nach der Übernahme der Köln-Düssedorfer Deutschen Rheinschiffahrt die Umsätze um 30 Prozent gestiegert. „Wir haben auch für Dresden Ideen.“Das nächste Niedrigwasser werde kommen, so Straubhaar. „Und wir müssen auch bei Niedrigwasser Erlöse generieren. Indem wir mehr vor der eigenen Haustür fahren und die Schiffe öffnen, wenn sie an Land bleiben müssen.“

9. Welche Rolle spielt der Freistaat Sachsen künftig?

Eine kleine: Er verpachtet das Terrassenufer. „Der Vertrag darüber ist fast so dick wie der Übernahmevertrag“, erklärte Straubhaar. Der neue Eigentümer wird die Ufermauer auf eigene Kosten sanieren müssen, wurde nach DNN-Informationen vereinbart. Ansonsten hat sich der frühere Anteilseigner Freistaat Sachsen komplett zurückgezogen.

10. Wie läuft eigentlich das aktuelle Geschäft?

Sehr gut. Über 180 000 Tickets wurden bisher verkauft. Am 3. Oktober soll es eine kleine Ausgabe der Dampferparade geben.

Von Thomas Baumann-Hartwig