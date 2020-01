Dresden

Städtisches Klinikum hat massive Geldsorgen

Es gibt Branchenkenner, die meinen, der Dresdner Stadtrat brauche nicht mehr über neue Großprojekte nachzudenken – weil mit dem Städtischen Klinikum schon das nächste Großprojekt auf der Tagesordnung steht. Denn wenn das Klinikum weiter bestehen soll, muss schnell Geld her – viel Geld.

Tödlicher Fahrrad-Unfall: Was sind die Konsequenzen?

Am vorvergangenen Freitag ist bei einem Unfall eine 55-Jährige gestorben. Offenbar war der 18 Jahre alte Autofahrer, der sie erfasst hatte, mit seinem Mercedes viel zu schnell unterwegs gewesen, denn das Fahrrad der Frau wurde regelrecht in zwei Teile zerrissen. Der Vorfall hat für intensive Diskussionen über die Sicherheit von Radfahrern im Straßenverkehr geführt. Die Grünen und der ADFC fordern jetzt wesentlich schärfere Tempolimits und Kontrollen.

Wie geht es mit der Sanierung der Königsbrücker Straße weiter?

Zur Königsbrücker Straße gab es so viele Einwendungen wie noch nie für ein Straßenausbauvorhaben in Dresden. Ein Dreivierteljahr hat die Stadt gebraucht, um alle rund 3000 Schreiben abzuarbeiten – vorher darf kein Bagger anrollen. Aber wann die Sanierung wirklich beginnt, ist weiter offen. Denn jetzt muss erstmal umgeplant werden.

Mit der Reichsbahn nach Kamenz – weil die modernen Züge fehlen

So mancher, der vom Dresdner Hauptbahnhof in Richtung Kamenz reisen will, staunt derzeit vermutlich nicht schlecht, wenn statt des klassischen Dieseltriebwagens ein Zug aus lauter historischen Waggons auf dem Gleis heranrollte. Das ist zwar schick, aber auch ein Zeichen der Not. Denn es gibt derzeit nicht genug Dieseltriebwagen, um den Fahrplan einhalten zu können.

Neuer Träger für Ehrenmedaille der Stadt gesucht – wird es Uwe Steimle ?

Der Kabarettist Uwe Steimle hatte Ende vergangenen Jahres für viel Gesprächsstoff gesorgt. Der MDR hatte sich im Dezember von dem Kabarettisten getrennt, ihm wird seit Längerem eine Nähe zu rechtem Gedankengut nachgesagt. Jetzt dürfte diese Debatte neues Feuer bekommen, denn ausgerechnet die AfD hat vorgeschlagen, Steimle in diesem Jahr die Ehrenmedaille der Stadt Dresden zu verleihen.

