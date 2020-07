Dresden

Keine vorgefertigen Antworten, keine verfestigten Meinungen: Das Selbstverständnis von Theater steht auch zukünftig außer Frage, nicht nur für das Dresdner Theater Junge Generation (tjg). Trotzdem war es der Chefdramaturgin des Hauses, Ulrike Leßmann, bei der Vorstellung der Pläne für die kommende Spielzeit ein Bedürfnis, angesichts des auch für dieses Haus monatelangen und massiven Einschnitts im Spielbetrieb darauf zu verweisen. Nach 302 (!) ausgefallenen Vorstellungen kann man das gut nachvollziehen. Desto größer der innere Druck, endlich wieder produzieren und die Bühnen bespielen zu können, zu dürfen. Nicht ohne Grund lautet der Titel einer der Neuinszenierungen der kommenden Spielzeit „Druckausgleich“.

Disney wird nicht mehr in den Köpfen sein

Produktionsprozesse waren in den letzten Monaten unterbrochen worden, Premieren mussten verschoben werden. Als erstes wird nun im September „Das Dschungelbuch“ nach Rudyard Kipling nachgeholt. Leßmann verwies auch deutlich auf die Richtung dieser Inszenierung: „ Disney wird nicht mehr in Ihren Köpfen sein, wenn Sie die Vorstellung verlassen haben. ,Probier’s mal mit Gemütlichkeit’ erst recht nicht.“

Fällt der Blick auf die weiteren Premieren mit „Rotkäppchen“ und „Bambi“, führt der erste Eindruck in die Irre. Es geht keineswegs um das Nacherzählen bekannter Stoffe. Für das tjg gilt das ohnehin nicht. Trotz eines fehlenden Spielzeit-Mottos zieht sich durchaus eine Art roter Faden durch die Auswahl der Stücke und Stückentwicklungen für die nächsten Monate. Ulrike Leßmann fasst es mit dem Begriff des Antagonismus zwischen Mensch und Natur zusammen.

Dieser zeigt sich auch in dem Versuch, Jonathan Safran Foers Sachbuch „Tiere essen“ für das Theater zu bearbeiten. Im Mai 2020 wird die Arbeit zur Premiere kommen. Das wird unbequem, keine Frage. Aber genau das ist der Punkt. „Theater muss auch ans Eingemachte gehen“, so tjg-Intendantin Felicitas Loewe. Vielleicht entsteht dann sogar ein Kommentar auf die geplante Weihnachtsinszenierung, die durch die „Weihnachtsgans Auguste“ bestritten wird, die ihrerselbst in dieser Fassung allerdings eine „gestohlene“ ist.

Mehr als digitales Abspulen analoger Inhalte

Das „Fahren auf Sicht“ der letzten Monate, wie es Loewe nannte, soll endlich ein Ende haben. Theater ist, und dabei wird es immer bleiben, ein kollektives Ereignis, bei aller subjektiven Wahrnehmung. Trotzdem sind sich alle ihrer Verantwortung bewusst. Der gesamte Spielplan ist mit Blick auf Corona sorgfältig geplant, eine größtmögliche Reaktionsfähigkeit auf etwaige Umstände gesichert.

Diese Reaktionsfähigkeit konnte vor allem die Theaterakademie bereits in der Praxis erproben. Dass sich die Grenzen der Darstellungs- und Vermittlungsformen mit zeitgenössischen Mitteln nämlich tatsächlich verschieben und erweitern lassen, haben Erfahrungen vor allem des Akademie-Teams rund um deren Leiterin Sophia Keil gemacht. Von Videokonferenzen über Chats, Rechercheverfahren mit Emojis bis hin zu einer tak-ticker-Online-Inszenierung wurde während des Lockdowns mit den beteiligten Kindern und Jugendlichen so ziemlich alles ausprobiert, um weggefallene analoge Akademie-Angebote aufzufangen und dabei aber mehr zu leisten, als nur ein digitales „Abspulen“ ursprünglich anders angedachter Inhalte.

Alle 20 Vorstellungen restlos ausverkauft

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass mit den richtigen Mitteln ganz offensichtlich tatsächlich auch eine ganz neue, aber dennoch tatsächlich authentische Theatererfahrung mittels digitaler Kanäle möglich ist. „Das tjg war bei mir zuhause“, zitiert Keil einen der jugendlichen Teilnehmer der Akademie.

Möglich ist also vieles. Das Theater selbst wird damit aber durch nichts abgelöst werden. So bleibt auch der Zoo als Spielstätte für die Sommerinszenierung fest im Fokus des tjg. Das Gelände des Kraftwerks Mitte als Spielort für „Das doppelte Lottchen“ war nur eine Notlösung, nachdem der Zoo coronabedingt absagen musste. Bauarbeiten und Verkehrslärm ermöglichen allerdings im Kraftwerk nur Vorstellungen an den Wochenenden. Alle 20 Vorstellungen sind zwar restlos ausverkauft, langfristig aber die Kapazitäten von 200 Plätzen nicht ausreichend. Es bleibt also alles in Bewegung, inhaltlich sowieso.

Von Rico Stehfest