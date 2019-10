Das steht im neuen Kreuzchor-Vertrag

Dresden

Neuer Vertrag zwischen der Landeshauptstadt Dresden und der Kreuzkirche: Es geht um die Zukunft eines Aushängeschildes, die Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) und Pfarrer Holger Milkau am Montag mit ihren Unterschriften besiegelt haben. Fast zwei Jahre haben die Parteien über das Regelwerk für den Kreuzchor verhandelt. Es galt mehrere Probleme zu bewältigen.

Problem 1: Kirchenmusik und städtische Trägerschaft

Die Landeshauptstadt Dresden ist Träger des Kreuzchores und finanziert diesen. Der Chor hat sich aber der Pflege der Kirchenmusik verschrieben und tritt überwiegend in der Kreuzkirche auf. Eine Konstellation, die es deutschlandweit nur noch in Leipzig gibt.

Problem 2: Die Frage der Finanzierung

Insbesondere Linke-Stadträte hatten in den vergangenen Jahren immer wieder gefordert, dass sich die Kirche mehr an der Finanzierung des Kreuzchores beteiligt. Es handele sich um eine indirekte Subvention der Kreuzkirche, hieß es. Eine Interpretation, gegen die sich Milkau und Hilbert verwahren. „Die Kreuzkirche ist mit 3200 Plätzen Dresdens größter Veranstaltungsort. Wir haben enorme Kosten, diesen Raum vorzuhalten“, erklärt Milkau. „Ich halte überhaupt nichts von der Debatte“, sagt der OB. „Wir diskutieren hier über Werte und sollten uns zu unseren Wurzeln bekennen.“

Problem 3: Die Sänger sind auch Gymnasiasten

In der Vergangenheit wurde von Elternvertretern der Leistungsdruck für die Sänger wegen der vielen Dienste und Konzertreisen beklagt. Es handele sich eben nicht nur um Künstler, sondern auch um Gymnasiasten, die das Abitur mit möglichst guten Noten ablegen sollen.

Festlegung 1: Künstlerische Hoheit bei Kantor und Organist

Es bleibt dabei: Das Repertoire des Chores liegt in der Hoheit von Kreuzkantor Roderich Kreile und Kreuzorganist Holger Gehring. Stadt und Kirche haben halbjährliche Treffen zwischen Superintendent Christian Behr und Hilbert vereinbart.

Festlegung 2: Stadt erhält höhere Honorare für Auftritte

Im neuen Vertrag wurden laut Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch ( Die Linke) steigende Honorare vereinbart, die die Kreuzkirche für Auftritte des Chores an die Stadt zahlt. „Wir haben eine schrittweise Anpassung vorgesehen und eine Dynamisierung geplant.“

Festlegung 3: Weniger liturgische Dienste für die Kruzianer

Die Zahl der Dienste für die Kruzianer wurde gesenkt. Mindestens 12 Gottesdienste und 15 Vespern pro Jahr stehen im Vertrag, auch an den hohen kirchlichen Feiertagen tritt der Chor in der Kreuzkirche auf. „Das gibt Planungssicherheit für die Kreuzkirche“, so die Kulturbürgermeisterin, der Chor könne aber gleichzeitig auch seine Konzertreisen planen. Die Stadt habe ein Interesse daran, dass der Kreuzchor als Botschafter Dresdens national und international unterwegs ist.

Die Wertung: Das sagt der Kreuzkantor Roderich Kreile

Kreile erklärte zum Vertrag, er hoffe, dass die gesellschaftliche Entwicklung nicht dahin führe, dass man in Erziehung und Persönlichkeitsentwicklung der Kinder das Anspruchsniveau weiter absenke. „Mitglied im Dresdner Kreuzchor, als Kruzianer zu sein, ist eine Auszeichnung. Dieser gerecht zu werden verlangt immer Fleiß und Disziplin.“ Der Vertrag bewahre die administrative, künstlerische, wirtschaftliche und pädagogische Hoheit des Kreuzkantors, so Kreile.

Die Bilanz: Fünf Verträge seit 1972 abgeschlossen

Der neue Vertrag ist der fünfte seit 1972 und wurde ausdrücklich unbefristet abgeschlossen, wie Klepsch erklärte. Zuvor hatten Stadt und Kreuzkirche 1972, 1992, 2006 und 2014 Verträge über den Kreuzchor abgeschlossen.

Von Thomas Baumann-Hartwig