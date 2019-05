Dresden

Fünf Jahre nach Schließung der Kindertagesstätte „Stadtrandentdecker“ in Gittersee hat das Gebäude auf der Oskar-Seyffert-Straße in Gittersee einen Käufer gefunden. Nach Informationen der Stadtverwaltung soll in dem 1936 als Zweifamilienhaus errichteten Gebäude eine Kinder-Musikschule eingerichtet werden. Außerdem wollen zwei verwandte Familien in das Haus einziehen.

Sieben Interessenten hatten Gebote für das mehrfach ausgeschriebene Haus abgegeben. Die von der Verwaltung vorgeschlagene Käuferin bot mit 613 310 Euro den höchsten Betrag für Gebäude und 850 Quadratmeter großes Grundstück. Ein Gutachter hatte einen Verkehrswert von 390 000 Euro ermittelt. Die Verwaltung will den Mehrerlös dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten zur Verfügung stellen. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau soll das Grundstücksgeschäft am 19. Juni beschließen.

Die Verwaltung hatte vor dem Verkauf kommunale Nutzungen geprüft, aber nichts Geeignetes für das kleine, dezentral gelegene Gebäude gefunden. Deshalb wurde es im Herbst 2018 für den Verkauf ausgeschrieben. Die Kinder-Musikschule könne unter anderem von den Schülern der in der Nähe befindlichen 80. Grundschule genutzt werden.

Die Käuferin will das Gebäude nach dem Erwerb sanieren. Die Heizungsanlage wurde 1997 eingebaut, 2005 hat die Stadt Fassade, Fenster und Dach erneuern lassen. Im September 2014 wurde die Kindertagesstätte geschlossen. Argument: Die Stadt müsse 650 000 Euro in die Sanierung des Objektes investieren. Die Eltern protestierten mehrfach gegen die Schließung der wohnortnahen Kita, auch der damalige Ortsbeirat Plauen sprach sich dagegen aus. Doch der Stadtrat besiegelte im Oktober 2015 das Aus der kleinen Einrichtung.

Von Thomas Baumann-Hartwig