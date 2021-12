Das sind die zehn meistgelesenen DNN-Artikel des Jahres 2021

Dresden

Corona hat das Jahr 2021 maßgeblich geprägt – doch es war nicht das einzige Thema, das die Leser von DNN.de interessiert hat. Dabei gilt: Autoreninteresse ist nicht immer gleich Leserinteresse. Auch wir sind zuweilen überrascht, welche Texte besonders häufig und intensiv gelesen werden und lernen daraus, relevantere Geschichten zu finden. Hier sind die DNN-Top Ten:

Platz 10: Neue Ermittlungen gegen Shiny Flakes-Betreiber

Die Netflix-Serie „How to Sell Drugs Online (Fast)“ hat ziemlich viele Fans und so verwundert es nicht, dass die Personalie des Leipzigers Maximilian Schmidt, die als Vorlage für die Serie dient, ebenfalls Interesse auf sich zieht.

Der Leipziger Drogendealer Shiny Flakes mit seinem Verteidiger beim Prozess im August 2015. Quelle: André Kempner

Deshalb landet dieser Text aus dem Juli über neue Ermittlungen gegen den mittlerweile aus der Haft entlassenen Schmidt auf Platz 10 unserer Jahrescharts. Übrigens gibt es auch eine Doku mit dem Titel „„Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord“, ausgestrahlt ebenfalls auf Netflix.

Platz 9: Großeinsatz für die Feuerwehr

In Dresden-Niedersedlitz hat Anfang Januar eine Kfz-Werkstatt gebrannt. Massiver Qualm behinderte die Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten, die bis in die Nacht dauerten.

Feuerwehrleute arbeiten im dichten Qualm, um den Brand zu bekämpfen. Quelle: xcitePRESS

Anwohner der Bismarckstraße und des Langen Wegs wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten. Der Rauchgeruch war bis in die Innenstadt und im Dresdner Osten wahrnehmbar.

Platz 8: Das Desaster mit der DHL

Zerfetzte Pakete mit kaputtem Inhalt und monatelange Verspätung bei Zustellungen: Monatelang ärgerte sich Familie Hegewald aus Dresden über die Paketzustellung von DHL. Die beiden schicken oft Post zu ihrer Tochter, die im US-Bundesstaat Connecticut als Krankenschwester arbeitet.

Dagmar und Matthias Hegewald zeigen die Quittungen für verschollene bzw. zerstörte Pakete und Pakete mit mehr als zwei Monaten Laufzeit in die USA. Quelle: Dietrich Flechtner

Weil DHL auf Anfragen nicht reagierte und auch Filialmitarbeiter nicht weiterhelfen konnten, wandte sich Matthias Hegewald an die Dresdner Neuesten Nachrichten. Die Recherche warf weitere Fragen auf und zeigte: Die Hegewalds sind kein Einzelfall.

Platz 7: Hubschrauber über Dresden

Im Februar kreisten verdächtig oft Hubschrauber über Dresden, gerne auch abends und vor allem im Süden der Stadt. Was hatte es damit auf sich? Diese Frage stellten sich auch viele lärmgeplagte Anwohner.

DNN-Redakteur Sebastian Kositz hakte nach und erfuhr von der Bundespolizei: Der Einsatz richtete sich gegen Sprayer in Bahnanlagen. Abgestellte Züge sind eine beliebte Leinwand für illegale Graffitis. Dem wollte die Bundespolizei entgegenwirken. Aber auch junge Leute, die die Bahnanlagen als besondere Kulisse für waghalsige Fotos nutzen, sollten abgeschreckt werden.

Platz 6: Wie der Gastro das Personal ausgeht

Stellvertretend für so viele Gastwirte in Dresden berichtete am April Olaf Kranz, Chef des Schmidt’s in Hellerau, wie seine Belegschaft immer weiter schrumpft. Kein Wunder, nach einem halben Jahr Lockdown suchen sich viele Kellner, Köche und auch Marketingleute einen anderen Job.

Olaf Kranz, Chef des Schmidt’s in Hellerau, geht das Personal aus Quelle: Anja Schneider

„Ich verstehe meine Mitarbeiter. Sie sitzen seit einem halben Jahr zu Hause. Welche Perspektive kann ich ihnen bieten?“, fragte er rhetorisch.

Platz 5: Der historische Blackout

Minuten- mitunter auch stundenlang fiel am 13. September in Dresden und Teilen der Region der Strom aus. Supermarktkassen versagten den Dienst, Festnetztelefone fielen aus, auch der ÖPNV meldete massive Störungen, Menschen blieben in Aufzügen stecken.

Zwei Wagen der Sachsen Netze stehen vor dem Umspannwerk Dresden-Süd, in dem sich die Ursache für den Stromausfall fand. Quelle: Tino Plunert/dpa

Der Lagebericht vom Tag des Blackouts hat 2021 besonders viele Leser interessiert – auch, weil fast alle vom Stromausfall betroffen waren. Erst später stellte sich heraus, was den Blackout verursacht hatte.

Platz 4: CDU-Wahlniederlage – Wer hat Schuld?

Nach der Bundestagswahl im September, bei der die CDU historisch schlecht abschnitt, begann das Wundenlecken bei den Christdemokraten – und auch die Suche nach Schuldigen. Der sächsische CDU-Vorsitzende Michael Kretschmer, gleichzeitig Ministerpräsident Sachsens, hatte rasch den Ostbeauftragten Marco Wanderwitz aus Mitschuldigen ausgemacht.

Im Interview sagt Kretschmer: „So ein Wahlkampf hat ganz viele Komponenten. Aber es haben sich Menschen von Herrn Wanderwitz stigmatisiert und angegriffen gefühlt. Das war mit Sicherheit nicht so gemeint, aber das gehört zu dieser Geschichte des Wahlkampfs mit dazu.“ Wanderwitz hatte zuvor davon gesprochen, dass manche Ostdeutsche stark diktatursozialisiert seien.

Platz 3: Der gefrustete Kretschmer im Porträt

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer setzte lange auf Dialog. Ja, er kanzelte einzelne Pöbler vor versammelter Menge ab, er zog rote Linien. Doch diejenigen, die wütend und enttäuscht waren, die verurteilte er nicht. Sie grenzte er bewusst nicht aus.

Blass, übermüdet, Ringe unter den Augen: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer verkündet einen Teil-Lockdown in Sachsen. Auch er steht in der Kritik, weil die Regierung zuletzt kein gutes Bild abgab Quelle: Robert Michael/dpa

Doch in der Corona-Krise hat Kretschmer damit keinen Erfolg. Auf einer Pressekonferenz Ende November wirkt er müde, angegriffen, noch blasser als sonst. Kretschmer verkündet den Teil-Lockdown, stockt, er ringt um Worte. Wenn er betont, wie notwendig die Maßnahmen sind, wird er laut.

Optimistisch klingt der Ministerpräsident dabei nicht. Seinen Worten fehlt die Hoffnung, dass sich die Lage in Sachsen rasch bessert. Aus ihnen spricht vor allem eins: Frust.

Platz 2: Striezelmarkt – Dresden hat den Schuss nicht gehört

Die Dresdner und ihr Striezelmarkt sind fest miteinander verwachsen. Auch 2021 hielt die Stadt bis zuletzt an der Durchführung des traditionellen Weihnachtsmarkts auf dem Altmarkt fest. Man setze auf „verantwortungsvolle Besucher“, hieß es.

Der Striezelmarkt ist voll aufgebaut worder. Hier fand gerade die Beleuchtungsprobe statt. Letztlich kam dann doch die Absage. Quelle: Anja Schneider

„Total verantwortungslos“, kommentierte DNN-Redakteur Sebastian Kositz und traf damit offenbar einen Nerv. Dort, wo Alkohol ausgeschenkt wird, wird es gesellig, und das Virus feiert mit – rappelvolle Bahnen und Busse bei An- und Abreise inklusive.

Platz 1: Das Drama um Astrazeneca

Den Spitzenplatz verteidigte über das Jahr ein Text über den in Verruf geratenen Impfstoff Astrazeneca. Im März war die Verunsicherung nicht nur bei den Dresdnern groß, nachdem sich Berichte über Nebenwirkungen mehrten und sogar ein vorübergehender Impfstopp verhängt worden war.

Das Impfzentrum in der Messe verzeichnete in dieser Zeit bis zu 100 geplatzte Impftermine am Tag. Die Impflinge blieben einfach fern. Andere, denen der Wunsch nach einem Alternativimpfstoff verwehrt blieb, wurden gar ausfällig. Das DRK, dass das Impfzentrum betreibt, berichtete von weinenden Mitarbeitern.

