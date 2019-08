Dresden

Die Altstadt und Loschwitz sind beim Thema Miete die teuersten Dresdner Stadtteile. Hier wird Wohnraum in vor 2010 errichteten Gebäuden zum Preis von mehr als acht Euro pro Quadratmeter angeboten. Das hat die Kommunale Statistikstelle der Stadtverwaltung jetzt errechnet. Überdurchschnittliche Mieten müssen demnach auch in den nachgefragten Wohnlagen Äußere Neustadt, Albertstadt, Wilsdruffer Vorstadt und Seevorstadt gezahlt werden, aber auch in den guten Wohnlagen Gruna, Striesen, Blasewitz, Bühlau, Weißer Hirsch, Plauen und Kleinzschachwitz.

Die geringsten mittleren Mietangebote für vor 2010 errichteten Wohnraum von unter 6,50 Euro pro Quadratmeter gibt es in Gorbitz, Prohlis, Niedersedlitz und Kleinschachwitz. Dabei handelt es sich um Stadtteile mit hohen Anteilen von Plattenbauten aus DDR-Zeiten.

Kein Vergleich zu Preissteigerungen früherer Jahre

Bei Neubauten ab dem Jahr 2010 werden die höchsten mittleren Mieten von über elf Euro pro Quadratmeter in der Altstadt, der Inneren Neustadt und der Leipziger Vorstadt aufgerufen. Mit der Entfernung zum Zentrum würden auch die Angebotspreise etwas zurückgehen. Aber auch in innenstadtferneren Stadtteilen wie Mickten, Pieschen, Striesen oder Strehlen liege das Mittel bei über 9,50 Euro pro Quadratmeter.

Gesamtstädtisch hat sich die mittlere Angebotsmiete für Wohnungen in Neubauten ab Baujahr 2010 von 10,18 Euro pro Quadratmeter im Jahr 2016 auf 10,50 Euro pro Quadratmeter im vergangenen Jahr erhöht. Das ist eine Steigerung von 32 Cent pro Quadratmeter in zwei Jahren und entspricht einem Anstieg von 1,6 Prozent pro Jahr – kein Vergleich mehr zu den Preissteigerungen früherer Jahre. 2014 waren die Angebotsmieten im Neubau noch um elf Prozent gestiegen, 2015 sogar um 14,1 Prozent.

Umfassendes Angebot an hochpreisigen Neubauwohnungen

Die Stabilisierung der Neubaumieten deute darauf hin, dass es inzwischen ein umfassendes Angebot an hochpreisigen Neubauwohnungen in Dresden gebe, das nicht sofort eine entsprechende Nachfrage finde, so die Kommunale Statistikstelle. So würden größere Neubauprojekte erst nach etwa zwei Jahren eine Vermietungsquote von über 90 Prozent erreichen.

Die Gründe für die hohen Neubaumieten sind vielschichtig. So sei der größte Teil der Neubauwohnungen in innerstädtischen und attraktiven Lagen errichtet worden. Die Wohnungen würden zumeist über eine sehr hochwertige Ausstattung verfügen. Wohnungsneubau im preiswerten oder mittleren Segment habe es von 2012 bis 2018 in Dresden nicht gegeben. Selbst die Wohnungsgenossenschaften hätten Neubaumieten von neun bis elf Eu­ro aufgerufen.

Deutliche Steigerung zwischen 2016 und 2018

Die Bestandsmieten sind – je nach Datengrundlage – von 5,01 Euro pro Quadratmeter im Jahr 2007 auf 6,43 Euro pro Quadratmeter (Kommunale Bürgerumfrage) oder 6,48 Euro pro Quadratmeter (Dresdner Mietspiegel 2019) geklettert. Im zehnjährigen Mittel von 2008 bis 2018 sind die Mieten um 26,7 Prozent oder 2,3 Prozentpunkte pro Jahr gestiegen, wenn man die Werte der Kommunalen Bürgerumfrage zugrunde legt. Beim Mietspiegel liegt die Steigerung bei 26 Prozent und 2,4 Prozentpunkte pro Jahr.

Besonders im Zeitraum von 2016 bis 2018 hat es eine deutliche Steigerung gegeben, so die Statistiker. Der Anstieg habe 47 Cent pro Quadratmeter betragen, was einer jährlichen Zunahme von 3,9 Prozent entspricht.

Von Thomas Baumann-Hartwig