Dresden

Wer an einem schönen Spätsommertag in einen Biergarten einkehren möchte, hat in Dresden die Qual der Wahl. Wir haben 30 Freiluft-Gaststätten getestet, die im weitesten Sinn als Biergärten gelten können. Darunter sind reine Sommerwirtschaften, aber auch bei schönem Wetter zuverlässig bewirtschaftete Außenbereiche von Gaststätten mit Biergartenflair unterschiedlichen Niveaus.

Lauschiger Platz inmitten von Kleingärten

Sieger nach Punkten ist das „el Horst“. Das urige Lokal mit Sommergarten liegt inmitten der Kleingartenanlage Flora I an der Ecke Schandauer/ Bergmannstraße in Striesen. Es ist nur 50 Meter von Straßenbahn- und Bushaltestelle entfernt und trotzdem ein geradezu idyllischer und abgeschiedener Ort.

Zur Galerie In Dresden gibt es unzählige Biergärten. Wie haben diese 30 getestet.

Überall grünt und blüht es, man sitzt an oder auf einer großen Wiese. Ein Teil der Sitzplätze ist überdacht und es gibt sogar eine Baumbank. Mit 19 verschiedenen Bieren schießt das „el Horst“ quasi den Vogel ab. Zwei Sorten sind sogar extra für das Lokal gebraut.

Das Imbissangebot ist vielfältig, besonders und natürlich hausgemacht. Auch am Service gibt es nichts zu meckern. Die Abläufe sind gut organisiert, das Personal zu Scherzen aufgelegt. Bestellt wird an der Theke, das Essen wird dann aber an den Tisch gebracht.

Brauhaus auf Platz 2

Platz 2 erreicht der Biergarten am Ball- und Brauhaus Watzke, das an der Grenze des Stadtteils Mickten zu Pieschen liegt. Platz 3 teilen sich der Körnergarten in Loschwitz, die Wachwitzer Elbterrassen, der Konzertplatz Weißer Hirsch und das Bottoms up in der Äußeren Neustadt. Letzterer ist der gemütlichste Biergarten in der Neustadt, findet die Testerin, die das Bottoms up besuchte. Sie muss es wissen, denn als Neustadtbewohnerin kennt sie sich aus.

Auf Platz 4 folgen Carolaschlößchen im Großen Garten, wo sogar ein „Schnitt“ angeboten wird, und der Biergarten am Historischen Fischhaus an der Dresdner Heide.

Schnitt, Spruz & Pfiff Der Schnitt (auch Pfiff oder Spruz) ist ein in ein großes, gerade unter den Hahn gehaltenes Glas gezapftes Bier. Es wird solange gezapft, bis der Schaum den Rand erreicht. Das Glas wird so dem Gast serviert. Nachdem der Schaum dann zusammengefallen ist, bleibt im Idealfall so viel Bier übrig, dass es in etwa drei Viertel eines großen Bieres entspricht. Berechnet wird oft nur die knappe Hälfte eines großen Bieres. Üblich ist der Schnitt vor allem in Franken und Bayern, wo er als letztes Bier und zumeist mit der Rechnung serviert wird. Oft steht der Schnitt gar nicht erst mit auf der Karte. Im Carolaschlösschen wird das Augustiner Hell und Dunkel als Schnitt angeboten. Mit drei Euro pro Glas kostet es weniger als ein kleines Bier (0,3 Liter) - ergab bei den Tests aber mindestens 0,3 Liter oder auch etwas mehr.

Die Bewertungskriterien

Natürlich ist ein solcher Test immer auch subjektiv. Und er bildet nur eine Momentaufnahme ab. Um das Ganze so objektiv wie möglich zu gestalten, haben wir die Biergärten unter neun verschiedenen Aspekten unter die Lupe genommen und mit Punkten bewertet. Pro Kriterium gab es maximal drei Punkte.

Bewertet wurden Bier-Vielfalt und das Angebot besonderer Biere, die es nicht überall gibt. Nur mit Selbstgebrautem war die Höchstpunktzahl zu erreichen. Ebenso flossen in unseren Test das Angebot für Nicht-Biertrinker, das Imbissangebot, aber auch Lage des Biergartens, Ambiente, Zustand der sanitären Anlagen und natürlich der Service und Freundlichkeit des Personals ein. Außerdem konnten die Tester drei Extra-Punkte für Besonderes vergeben, so dass die höchste Punktzahl, die ein Biergarten erreichen könnte, 30 beträgt.

So fand zum Beispiel das Engagement von Stefan Hermann eine Würdigung. Denn er hatte den Mut, das wirtschaftliche Risiko einzugehen, um den völlig heruntergekommenen Konzertplatz Weißer Hirsch wiederzubeleben und einen Biergarten zu eröffnen.

Ähnlich bei der Hofewiese in der Dresdner Heide, der Holger und Ariane Zastrow wieder Leben einhauchen wollen. Ein Mammutprojekt. „Es ist aller Ehren wert, sich das verfallene Objekt ans Bein zu binden und wenigstens überhaupt wieder etwas anzubieten“, so die Bemerkung des Testers, der die Bonus“karte“ zog.

Das Biergarten-Ranking auf einen Blick Platz 1 (27 Punkte) el Horst ( Striesen/Bergmannstr. 39) Platz 2 (26 Punkte) Biergarten am Ball- und Brauhaus Watzke (Mickten/Kötzschenbroder Str. 1) Platz 3 (25 Punkte) Körnergarten (Loschwitz/Friedrich-Wieck-Str. 26) Elbterrasse Wachwitz (Wachwitz/Altwachwitz 14) Konzertplatz Weißer Hirsch (Weißer Hirsch/Stechgrundstraße) Bottoms up (Äußere Neustadt/Martin-Luther-Str. 31) Platz 4 (24 Punkte) Carolaschlösschen Großer Garten (Großer Garten/Querallee 7) Biergarten am Fischhaus (Radeberger Vorstadt/Fischhausstr. 14) Platz 5 (23 Punkte) Luftgarten Rackwitz Neue Welt (Großer Garten, Stübelallee 4) Schillergarten(Blasewitz/Schillerplatz 9) Gohliser Windmühle (Obergohlis/Windmühlenweg 17) Platz 6 (22 Punkte) Wachstube (Großer Garten/Lennéstr. 9) Biergarten am Brauhaus Waldschlösschen (Radeberger Vorstadt/Am Brauhaus 8b) Platz 7 (21 Punkte) Lindenschänke (Mickten/Altmickten 1) Biergarten Elbsegler (Innere Neustadt/Große Meißner Str. 15) Platz 8 (20 Punkte) Fährhaus Kleinzschachwitz (Kleinzschachwitz/Berthold-Haupt-Str. 130) Hofbräu zur Frauenkirche (Altstadt/Frauenstr. 16) Citybeach Dresden (Leipziger Vorstadt/Leipziger Str. 31) Platz 9 (19 Punkte) Sommerwirtschaft Saloppe (Radeberger Vorstadt/Brockhausstr. 1) Katys Garage (Äußere Neustadt/Alaunstr. 48) Platz 10 (18 Punkte) Louisengarten (Äußere Neustadt/Louisenstr. 43) Augustusgarten (Innere Neustadt/Wiesentorstr. 2) Platz 11 (17 Punkte) Fährgarten Johannstadt (Johannstadt-Nord/Käthe-Kollwitz-Ufer 23b) Klostergarten an der Klosterschänke ( Leubnitz-Neuostra/Altleubnitz 12) Albertgarten am Fisch-Restaurant im Alberthafen ( Friedrichstadt/Magdeburger Str. 58) Platz 12 (16 Punkte) Torwirtschaft (Großer Garten/Lennéstr. 11) Biergarten am Feldschlösschen-Stammhaus (Südvorstadt-West/Budapester Str. 32) Platz 13 (14 Punkte) Sommercafé am Palaisteich (Großer Garten/Hauptallee 12) Hofewiese (Dresdner Heide/Gänsefuß 55) Platz 14 (13 Punkte) Lingnerterrasse am Lingnerschloss (Loschwitz/Bautzner Str. 132)

15-mal Bonuspunkte vergeben

Auch das Engagement der Krause-Brüder wurde mit drei Extrapunkten gewürdigt. Denn es war viel Enthusiasmus und Durchhaltevermögen nötig, um aus der unter Denkmalschutz stehenden Ruine den „ Luftgarten“ Rackwitz Neue Welt im Großen Garten zu zaubern.

Bei der Wachstube im Großen Garten würdigte der Tester besonders Spielplatz, Streicheltiere und die Möglichkeit, dass man am Tisch selbst grillen kann. Insgesamt wurden bei 15 der 30 getesteten Biergarten die drei möglichen Bonuspunkte vergeben.

Mitgebrachte Brotzeit im Biergarten verspeisen?

Bleibt die Frage, ob man als Gast in einem Dresdner Biergarten nach bayerischem Vorbild auch eine mitgebrachte Brotzeit zum gekauften Getränk verspeisen kann. Möglich ist das tatsächlich im Biergarten Konzertplatz Weißer Hirsch und – natürlich – im „Hofbräu zur Frauenkirche“.

„In Sachsen ist das nicht üblich und ehrlich gesagt hat auch noch niemand gefragt. Aber wenn jemand zu uns in den Biergarten kommt, Getränke kauft und dann seine Schnitte auspackt und verspeist, würden wir ihn nicht wegschicken“, sagt Ralph Krause vom Luftgarten Rackwitz Neue Welt im Großen Garten. Ein großes Familienpicknick mit mitgebrachten Lebensmitteln im Biergarten zu veranstalten verbietet sich von selbst.

Mehr zum Thema:

Neuer Biergarten im Großen Garten

Das hat Holger Zastrow mit der Hofewiese vor

Dresdner Sternekoch Stefan Hermann schließt seine Privatinsolvenz ab

Zehn Jahre Konzertplatz Weißer Hirsch

Restaurant „bean& beluga“ schließt

Von Catrin Steinbach