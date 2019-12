Das sagt die freie Szene über die Kulturhauptstadt-Bewerbung

Dresden

Das Netzwerk Kultur ist der 2014 gegründete, offene, kulturpolitische Zusammenschluss Dresdner freier Szenen aus allen künstlerischen Genres. Es arbeitet auf ehrenamtlicher Basis und setzt sich vor allem für die Verbesserung der Situation von Künstlern und Mitarbeitern im freien Kulturbetrieb ein. Maike Lachenicht und Frank Eckhardt vom Netzwerk Kultur sprechen im DNN-Interview zur Dresdner Bewerbung als Kulturhauptstadt 2025.

Frage: Was fehlt im Bid Book, nach Ansicht der freien Szene?

Frank Eckhardt: Wenn man einerseits sagt, man will in den nächsten Jahren für jeden Dresdner Stadtteil ein Kulturzentrum haben, dann bildet sich das aus meiner Sicht in den Investitionen nicht ab. Einige Stadtteilzentren wie die Geh8 oder die Johannstadt sind aufgeführt, andere nicht. Was keine Kritik sein soll, eher eine Fragestellung. Was auch nicht drinsteht im Bid Book, was aber wichtig ist: Was sollen diese Stadtteilzentren sein? Kleine Soziokulturdörflein? Oder auch Orte, wo Kreative vom bildenden Künstler bis zum Musiker Ateliers und Probenräume finden können? Das wiederum führt mich zum nächsten Punkt: In der Bewerbung fehlt der Hinweis auf selbstverwaltete Atelier- oder Musikerhäuser. Also dass so ein Gebäude bereitgestellt wird von einer Kommune an einen Verein, der beispielsweise die Betriebskosten erarbeiten muss.

Es gibt im Bid Book zumindest einen entsprechenden Hinweis: Das Eisenbahndepot des Verkehrsmuseums soll unter anderem als Stadtteilkulturhaus für Plauen Atelierflächen zur Verfügung stellen. Ich sehe aber eher kritisch, dass zum Beispiel Gorbitz gar nicht genannt ist, weil die Stadt den Club Passage offenbar als Stadtteilzentrum als ausreichend einschätzt. Was wiederum die Bewohner nicht so sehen, wie die erste Bürgerkonferenz dort klar gezeigt hatte, als unter anderem für ein richtiges Kulturhaus plädiert worden war.

Eckhardt: Also über das Eisenbahndepot bin ich in der Bewerbung auch gestolpert, im positiven Sinn. Es ist ein richtiger Schritt – aber nicht ausreichend. Dort muss die Diskussion weitergehen. Die freie Szene braucht Arbeitsräume, ob nun selbstverwaltet oder nicht.

Maike Lachenicht: Die freie Szene kann sich in der Bewerbung der Stadt eher punktuell einbringen, nicht langfristig und strategisch. Da ist kein Raum, etwas auf lange Sicht zu entwickeln. Gerade wenn man aus unterschiedlichen Sparten zueinander kommen will, braucht es aber eine langfristige Zusammenarbeit.

Fühlt sich die freie Szene in der Bewerbung also unterrepräsentiert?

Beide synchron: Ja.

Lachenicht: Durch die Mitarbeit bei „Plattform“ (partizipatives Instrument des Kulturhauptstadtbüros, d.A.) können wir zwar Neues zu einem bestimmten Thema entstehen lassen. Was aber fehlt, ist etwas, wo die Leute aus verschiedenen Sparten ihr volles Potenzial entfalten können. Das gilt für die Bildenden wie für die Darstellenden Künste. Das einzige, was es da gibt, sind die „Orte des Miteinanders“. Da kommt aber nicht viel mehr rum als eine kleine Aktion im öffentlichen Raum oder Ähnliches. So entsteht aber nicht wirklich etwas Neues, das die jeweilige Sparte repräsentiert.

Zurück zur Bewerbung. Dort findet sich zumindest der Hinweis, unter anderem Subkultur stärker zu fördern. Eine eher allgemeine Aussage.

Eckhardt: Es gibt in unserem Netzwerk Kultur Ansprechpartner für Belange der freien Szene. Wir hätten uns gefreut, wenn wir um konkrete Vorschläge mit Blick auf die Bewerbung gebeten worden wären. Nur mit „Orte des Miteinanders“ lockt man die freien Szenen nicht hinterm Ofen vor. Was bleibt, sind die Strukturprobleme. Es gab viele Einwohnerversammlungen, es gab auch viele Einlassungen des Netzwerks, was benötigt wird. Vergeblich.

Wie bewertet die freie Szene die Kulturhauptstadt-Bewerbung allgemein?

Eckhardt: Generell ist die Bewerbung eine Riesenchance für die freie Szene und es wäre jammerschade, wenn alles am 12. Dezember zu Ende wäre. Dieser Fokus aber ist im Bid Book leider verschenkt worden. Das soll mehr als Anregung denn als Kritik verstanden werden – wenn Dresden in die zweite Runde kommt. Wir sind nicht zufrieden, aber auch nicht in der Schmollecke.

Lachenicht: Ein Problem aber ist noch anzusprechen: dass die freie Szene bei der Bewerbung mit der Bürgerbeteiligung in einen Topf geworfen wird.Die eigentliche Bürgerbeteiligung ist aber bisher eher schwach im Bewerbungsprozess.

Eckhardt: Für die zweite Stufe der Bewerbung, sollte sie erreicht werden, wünschen wir uns etwas mehr schöpferische Intelligenz.

Von Torsten Klaus