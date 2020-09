Dresden

Im Zusammenhang mit einem Corona-Fall am Gymnasium Cotta in Dresden hat die Landeshauptstadt Kritik am Vorgehen des Gesundheitsamtes zurückgewiesen und weitere Hintergründe geschildert.

Demnach waren Im Rahmen einer Kontaktermittlung, die einen Reiserückkehrer mit positivem Covid-19-Test betraf, auch die Angaben des betroffenen Schülers durch das Gesundheitsamt aufgenommen worden, teilte Rathaussprecher Kai Schulz auf DNN-Anfrage mit.

Testung erschien nicht erforderlich

Die Angaben seien so bewertet worden, dass eine Testung des Schülers nicht erforderlich schien. Entsprechende Entscheidungen orientierten sich immer an den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts, erklärte der Sprecher am Dienstag.

Am Vortag war bekannt geworden, dass in dem Gymnasium ein Schüler einen positiven Covid-19-Test aufwies. Daraufhin wurde letztlich die gesamte Jahrgangsstufe 11 in Quarantäne geschickt.

Schulleiter Jürgen Karras übte gegenüber DNN grundsätzliche Kritik an der gegenwärtigen Situation. Bereits zu Beginn der vergangenen Woche sei bekanntgeworden, dass der Schüler Kontakt zu einem Reiserückkehrer hatte. Zwischen Eltern und Gesundheitsamt habe es dann Diskussionen über einen Test gegeben. Dazu hätten sich die Eltern schließlich eigenständig entschieden. Am Montag sei das positive Ergebnis bekannt geworden. Da war der Schüler eine Woche mit der Infektion herumgelaufen.

„Da ist einiges schiefgelaufen, das war kein Glanzstück“, meinte Karras. Der Schulleiter wollte damit aber ausdrücklich keine Vorwürfe gegen das Gesundheitsamt erheben. „Dort sind wahrscheinlich alle hoffnungslos überlastet, es fehlt an Personal.“ Da müsse „dringend etwas getan werden“, sagte er.

„Eine Fehlentscheidung nicht erkennbar“

„Auch nach Prüfung des Vorgangs ist nicht erkennbar, dass hier eine Fehlentscheidung vorliegt“, verteidigte Stadtsprecher Schulz das behördliche Vorgehen und wies die Kritik scharf zurück. Es ist bedenklich, „wenn ein Schulleiter ohne jede Sach- und Fachkenntnis in der aktuellen Situation meint, er müsse grundsätzliche Kritik am Vorgehen der Gesundheitsämter üben“.

Schulz verwies darauf, dass das Gesundheitsamt Kontakte nach RKI-Richtlinien einstufe. Dabei gibt es drei Kategorien, die abgestuft das Infektionsrisiko aufgrund der Intensität der Kontakte beschreiben.

Zudem seien alle Dresdner Bürger dazu aufgerufen, verantwortungsbewusst zu handeln. Hygieneregeln einzuhalten, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und auf Symptome, die auf eine Corona-Erkrankung hinweisen, zu achten.

Auf die Frage, ob die Infektion des Schülers möglicherweise früher festgestellt und damit das Risiko für die Schule und andere Schüler sowie für eine Weiterverbreitung des Virus hätte reduziert werden können, erklärte die Stadtverwaltung lediglich, dass prinzipiell „natürlich alle Maßnahmen des Gesundheitsamtes darauf ausgerichtet sind, Infektionen zu vermeiden, beziehungsweise frühzeitig zu erkennen und Infektionsketten wirksam zu unterbinden“.

Belastung im Gesundheitsamt „enorm hoch“

Jede Person, die positiv auf Corona getestet wird, werde vom Gesundheitsamt persönlich kontaktiert. Akribisch würden die Kontakte erfragt und diese wiederum mit fundiertem fachlichem Wissen beurteilt. „Diese Gespräche nehmen teilweise Stunden in Anspruch“, schilderte Schulz. „Diese Art der Kontaktermittlung ist nicht nur etwas, worum uns viele andere Länder beneiden, sie hat auch in Dresden dafür gesorgt, dass die Fallzahlen so niedrig sind“, fügte der Sprecher hinzu.

Er begrüßte auch das Engagement des Bundes zum Ausbau des öffentlichen Gesundheitsdienstes als „erfreulich und notwendig“. In wie fern die jetzt getroffenen oder noch zu treffenden Maßnahmen „ausreichen, um bei einer steigenden Zahl von Coronafällen die bestehenden Strukturen wirksam zu unterstützen, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen“.

Für das Gesundheitsamt Dresden lasse sich sagen, dass die Arbeitsbelastung „enorm hoch“ sei. Aus diesem Grund unterstützten auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus vielen anderen Bereichen der Stadtverwaltung das Gesundheitsamt personell. Dies ersetze aber natürlich nicht die Arbeit von ausgebildeten Fachkräften.

Schnell Fakten schaffen

Nach einem Konzept von Bundesminister Jens Spahn ( CDU) und seinen Länderkollegen sollen bis Ende 2022 mindestens 5000 unbefristete Vollzeitstellen im öffentlichen Gesundheitsdienst neu entstehen – davon mindestens 1500 bis Ende kommenden Jahres.

Der Bund will für die Umsetzung bis 2026 vier Milliarden Euro bereitstellen. Die fast 400 Gesundheitsämter haben nach Verbandsangaben rund 17 000 Beschäftigte. Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) bekräftigte am Dienstag die Pläne.

Mit Blick auf diese Vorhaben erklärte Dresdens Rathaussprecher Schulz, die Kommunen bräuchten „schnelle und wirksame Unterstützung – personell wie finanziell“. Dies bedeute, dass sich „die Diskussion nicht lange hinziehen darf, sondern schnell Fakten geschaffen werden müssen“.

