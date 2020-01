Das sagen die Dresdner zum Modell des neuen Stadtbahnwagens

Dresden

Gedränge im Verkehrsmuseum. Dutzende Menschen bewegen sich durch die eigentlich für Umbauarbeiten geschlossene Eisenbahnausstellung. Einige haben VR-Brillen auf der Nase, andere laufen mit Tabletcomputern in der Hand die Halle ab, viele sind in Gespräche versunken. Im Mittelpunkt ein großes Exponat: Das neun Meter lange Modell des ersten Wagenkastens einer neuen Stadtbahn, so wie sie ab 2022 im Linienbetrieb durch Dresden fahren soll.

Auch viele Ansprechpartner der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) sind anwesend, und alle zeigen sich überwältigt vom Ansturm der Interessierten. Bis zum 19. Januar können diese jeweils mittwochs bis sonntags ihre Meinung zum Modell abgeben. Dafür stehen Ansprechpartner mit Fragebogen bereit, Meinungen werden aber auch im Gespräch und im Internet gesammelt.

Bis zum 19. Januar kann jeder Interessierte seine Meinung zum neuen Stadtbahnwagen der Dresdner Verkehrsbetriebe abgeben. Bisher gab es dafür viel Lob, einige Kritikpunkte wiederholen sich aber.

„Ich denke, dass wir am Ende wohl um die 700 ausgefüllte Fragebögen zur Auswertung haben werden“, sagt Dirk Rüde, der bei den DVB die Marktforschung verantwortet. Mit den neuen Stadtbahnwagen – 30 wurden im Sommer beim Bautzener Hersteller Bombardier bestellt – wollen die Verkehrsbetriebe nichts dem Zufall überlassen. Deshalb hat es vor der Bestellung mehrere Umfragen gegeben, bei denen es bis ins Detail ging. Dennoch sind nicht alle Bahntester mit den ersten im Modell gesammelten Eindrücken zufrieden.

Geteilte Meinungen über die Sitze

Vor allem über die Sitze gibt es geteilte Meinungen. Und das nicht nur, weil die DVB im Modell vier verschiedene Bezüge anbieten, zwei aus Polster, zwei aus Laminat. Dem Ingenieur Andreas Holfeld, der das Modell mit seiner Frau getestet hat, sind sie zum Beispiel zu hoch. „Meine Frau kommt mit den Füßen nicht auf den Boden und mir schneidet der Rahmen der Sitze in die Beine – vor allem wenn ich länger sitze“, sagt er.

Die DVB haben das Problem schon erkannt, wollen die Sitze etwas absenken. Viel mehr als zwei Zentimeter seien aber nicht drin, meint Holger Seifert. Der Schienenfahrzeuge-Chef hat sich an diesem Tag Zeit genommen, um den Interessierten am Modell Rede und Antwort zu stehen. „Wir werden einiges noch überarbeiten – genau deswegen haben wir ja dieses Modell erstellt“, sagt er. So sollen die Leichtbausitze auch noch etwas gekippt werden, damit der Metallrahmen nicht so in Oberschenkel und Kniekehlen einschneidet. An den Sitzen wollen die Verkehrsbetriebe jedoch festhalten – nur die Art des Bezuges muss noch entschieden werden.

Viel Diskussionen gibt es um die Haltestangen. Dem 67-jährigen Gerhard Schlimpert sind sie über den Vierersitzgruppen zum Beispiel zu kurz. „Wer hier im Gang steht, kann sich doch nirgends festhalten“, meint der Rentner, der seit der Schulzeit eine Monatskarte besitzt. Dabei wollen die Verkehrsbetriebe die Haltestangen sogar noch weiter zurücklegen, damit sich großgewachsene Menschen beim Aufstehen nicht die Köpfe stoßen.

Überhaupt ist das mit der Höhe so eine Sache. Die neuen Fahrzeuge sind breiter, was man nicht nur an den Doppelsitzen auf beiden Seiten, sondern auch an den großzügigeren Funktionsräumen merkt. Durch die Klimaanlage fehlt jedoch etwas an Höhe gegenüber den Bestandsfahrzeugen. Wo es geht, wollen die DVB noch einiges an Höhe gewinnen, etwa bei den Monitoren, die vielleicht noch etwas in der Decke eingesenkt werden.

Im März soll Produktion der neuen Stadtbahnwagen anlaufen

Einen abgerundeten Eindruck hat der Abiturient Nikita Schach. „WLAN und USB-Steckdose in der Bahn finde ich unnötig, aber ich freue mich, dass man künftig trotz Klimaanlage noch das Fenster ankippen kann“, sagt er. Die neuen Türen, die noch durchgängige Leuchtstreifen erhalten sollen, finden seine Zustimmung, dagegen findet er es problematisch, dass die neuen Automaten in der Bahn kein Bargeld mehr akzeptieren. „Wie sollen dann Kinder bezahlen?“, fragt er.

Auch ein berechtigter Einwand, mit dem sich Marktforscher Rüde beschäftigen wird. Viel Zeit dafür bleibt ihm nicht: Im März soll die Produktion der neuen Stadtbahnwagen anlaufen.

Von Uwe Hofmann