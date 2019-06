Dresden

Vor fünf Jahren wählten die CDU-Stadträte Jan Donhauser zu ihrem Fraktionsvorsitzenden. Damals hatte die CDU noch 21 Mandate. Wenn sich am 26. Juni die neue Fraktion konstituiert, können nach der Wahlniederlage vom 26. Mai nur noch 13 Stadträte über den Fraktionsvorsitz abstimmen. Im DNN-Interview zieht Donhauser Bilanz.

Viele hätten vor fünf Jahren nicht darauf gewettet, dass Sie solange Fraktionsvorsitzender bleiben. Wie haben Sie das geschafft?

Jan Donhauser: Ich habe damals in einer schwierigen Situation Verantwortung übernommen. Bei meiner Wahl versprach ich den Fraktionsmitgliedern, dass ich die Fraktion gerecht führen werde, dass es mit mir keine Hinterzimmergespräche geben wird und dass ich zu einmal getroffenen Vereinbarungen stehe. Das hat all die Jahre augenscheinlich getragen. Außerdem ist es mir, denke ich, gut gelungen, unterschiedliche Interessen in der Fraktion zusammenzuführen, zu binden und damit für ein gutes und kollegiales Miteinander zu sorgen.

„Am Stuhl gesägt hat keiner.“

In jüngster Zeit fehlen immer wieder CDU-Stadträte bei Abstimmungen. Haben Sie die Fraktion noch im Griff?

Es ist ärgerlich, dass es uns nicht immer gelingt, in voller Besetzung im Stadtrat anwesend zu sein. Aber wir haben die gesamten fünf Jahre und ganz besonders seit November 2018, als Rot-Grün-Rot zerbrochen ist, als Fraktion immer eine einheitliche Position nach außen vertreten.

Hat in den fünf Jahren niemand an Ihrem Stuhl gesägt?

Es gab zwei Situationen, in denen ich mit Teilen der Fraktion im Konflikt stand: Das war 2015 bei der Asylproblematik und ein Jahr später bei der Wahl des Bildungsbürgermeisters, als mein Vorzugskandidat in der Fraktion keine Mehrheit erhalten hat. Am Stuhl gesägt hat aber keiner.

Sie haben immer gesagt: Wir gehen nicht in die Opposition, wir leisten Sacharbeit. War das die richtige Strategie?

Das war richtig. Leider haben es die Dresdner zur Wahl nicht auf unser Konto eingezahlt. Ich denke, dass die Wähler nicht zurückschauen, sondern sich für das entscheiden, was kommen wird. Die Auffassung, Sacharbeit im Stadtrat zu machen, wird in Umfragen vom überwiegenden Teil der Dresdner geteilt.

„Ein Mittelweg schärft gerade nicht das Profil.“

Haben Sie mit dem Wahlkampfthema Verkehrspolitik die Wahl verloren?

Nach der Wahl muss ich feststellen, dass unsere Strategie, es allen im Verkehrsaum recht machen zu wollen, nicht getragen hat. Deshalb müssen sich die neue Fraktion und der Kreisverband klar werden, was sie wollen. Setzen wir auf eine Priorisierung des Autoverkehrs oder wollen wir mehr Öffentlichen Personennahverkehr und mehr Radfahrersicherheit? Das gleiche gilt beim Thema Umwelt, bei dem ich meine, dass es CDU-intern weiter nach vorne geschoben werden sollte.

Die CDU hat den

Promenadenring gestrichen, weil ein paar Parkplätze wegfallen

sollen. Ist das die Umweltpolitik, die Ihnen vorschwebt?

Solche Beschlüsse erhalten einen hohen Symbolcharakter. Wir müssen sachlich ausstreiten, in welche Richtung wir gehen wollen. Für mich steht fest: Ein Mittelweg schärft gerade nicht das Profil.

Sind Sie zu viele Kompromisse eingegangen?

Wenn man sich für Sacharbeit entscheidet, ist es unausweichlich, Kompromisse einzugehen. Mir und der Fraktion ist es aber nicht so gut gelungen, eine klare Haltung zu bestimmten Themen zu beziehen. Dazu zähle ich zum Beispiel den Umgang mit Pegida. Da haben wir uns gedrückt und es nicht hinbekommen, uns von den treibenden Kräften von Anfang an ganz deutlich zu distanzieren.

„Wir können uns jetzt nicht in die Schmollecke zurückziehen.“

Die AfD zieht mit einer großen Fraktion in den Stadtrat ein...

Ich habe bisher mit allen Fraktionen im Stadtrat gesprochen und dafür von Rot-Grün-Rot viel Kritik einstecken müssen. Ich werde auch im neuen Stadtrat wieder mit allen Fraktionen sprechen. Solange aber ausländerfeindliche Sprüche gemacht oder gar Angriffe toleriert werden, gibt es für mich keine Zusammenarbeit. Weder mit der AfD noch mit den Freien Wählern. Da will ich ganz klar hören, dass man sich abgrenzt.

Was kann die kleinere CDU-Fraktion im neuen Stadtrat noch bewegen?

Auch wenn das Wahlergebnis enttäuschend ist: Wir können uns jetzt nicht in die Schmollecke zurückziehen. Die neue Fraktion muss die Strategie für die nächsten fünf Jahre bestimmen und darauf hinwirken, dass einige der sehr guten Vorhaben aus unserem Wahlprogramm durchgesetzt werden können.

Wie geht es mit dem 365-Euro-Ticket weiter?

Im Nachhinein war es mein Fehler, dass ich das 365-Euro-Ticket nicht schon im Frühjahr 2018, als die Idee entstand, im Stadtrat platziert habe. Jetzt haben wir die Situation, dass es nach dem Beschluss von Rot-Grün-Rot im Stadtrat in Verbindung mit Kommissionen und Lenkungsgruppen aufs Abstellgleis geschoben werden soll. Nun kommt es vor allem auf das Verhandlungsgeschick des Oberbürgermeisters an, in Gesprächen mit dem Verkehrsverbund und den Verkehrsbetrieben zu klären, welche Voraussetzungen für die Einführung noch notwendig sind. Ich hoffe, dass besonders Grüne und SPD auch nach der Wahl bei ihrer Position pro 365-Euro-Ticket bleiben.

„Einen AfD-Bürgermeister kann ich mir nicht vorstellen.“

Können Sie sich eine Zusammenarbeit mit Grünen und SPD vorstellen?

Klar ist, dass ich mit allen reden werde. Ich erinnere nur an die Haushaltsverhandlungen von 2012, als die CDU mit den Grünen und der SPD Verantwortung übernommen und den Haushalt gemeinsam auf den Weg gebracht hatten.

Nach einer Wahlniederlage wird nach personellen Konsequenzen gerufen. Nehmen Sie Ihren Hut?

Für mich ist es ein Muster aus der Vergangenheit, zuerst über Personen und nicht über Inhalte zu sprechen. Das sieht man auf Bundesebene bei der SPD, aber auch der CDU. Ich bin von vielen Mitgliedern der CDU angesprochen worden, als Fraktionsvorsitzender im künftigen Stadtrat weiterzumachen. Dazu hat es in den vergangenen Tagen viele Gespräche gegeben. Wenn ich in dieser schweren Situation Verantwortung übernehmen soll, stehe ich zur Verfügung. Am Ende entscheidet die neue Fraktion.

Was wollen Sie anders machen?

Ich werde stärker den Konflikt mit den anderen Fraktionen suchen und auch darauf drängen, dass wir uns bei Themen wie Verkehrs- und Umweltpolitik eindeutiger positionieren.

Wie ist eigentlich Ihre persönliche Position dazu?

Wir müssen in unserem Handeln deutlich machen, dass Radfahrsicherheit eine sehr hohe Priorität hat. Genau wie der Öffentliche Personennahverkehr. Und in der Umweltpolitik sollten wir viel stärker die Frage beantworten, wie wir in Dresden nachhaltig leben wollen.

Wird die CDU in der nächsten Bürgermeisterriege vertreten sein?

Das steht zur Zeit nicht auf der Tagesordnung. Bei der Wahl der Bürgermeister wird vieles vom Umgang miteinander im Stadtrat abhängig sein. Einen AfD-Bürgermeister kann ich mir aber nicht vorstellen.

Von Thomas Baumann-Hartwig