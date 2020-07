Das plant der neue Direktor mit dem Verkehrsmuseum Dresden

Dresden

28 Interessenten wollten Direktor des Verkehrsmuseum werden. Fünf lud die Findungskommission der Stadtverwaltung ein. Vier stellten sich vor – drei Männer und eine Frau. Einer legte eine ausgefeilte Konzeption vor und bekam den Posten. Michael Vogt, promovierter Philosoph und studierter Physiker, der in wenigen Tagen seinen 50. Geburtstag feiert, wird Nachfolger von Joachim Breuninger.

In einem Museum kann Zukunft gestaltet werden

Der langjährige Direktor des Verkehrsmuseums wechselt ans Deutsche Technikmuseum nach Berlin – quasi ein Adelstitel für einen Museumsmanager, wie Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch ( Die Linke) erklärte.

Vogt, so Klepsch, passe mit seinem Profil nahezu perfekt zum Verkehrsmuseum. Ein Naturwissenschaftler mit geisteswissenschaftlicher Promotion, das funktioniere in einem Haus, in dem der Mensch und die Technik im Mittelpunkt stünden. Vogt sieht im Verkehrsmuseum ein Forum für Mobilität, in dem moderne Verkehrslösungen diskutiert werden. „Ein Museum ist nichts von gestern, sondern ein Ort, an dem Zukunft gestaltet werden kann“, beschreibt er seinen Ansatz.

Das Bahnbetriebswerk als „dritter Ort“

Der Standort des Verkehrsmuseums im Johanneum am Neumarkt sei ideal, ein Bekenntnis des Freistaats als Besitzer der Immobilie zum langfristigen Verbleib sei wichtig. „Wir sind doch eine ideale Ergänzung zu den Museen des Freistaats im Herzen der Stadt“, findet Vogt.

Wichtig sei auch eine Lösung für die Depots des Museums. Er wolle das Bahnbetriebswerk in der Zwickauer Straße zu einem „dritten Ort“ entwickeln – einem Depot mit angeschlossener Besucherwerkstatt und Café sei seine Vision.

Ideale Voraussetzungen für ein Schaufenster der Wissenschaft

Bei der Sammlungspolitik will Vogt den Austausch mit anderen Museen pflegen. „Ich sehe da gute Möglichkeiten der Zusammenarbeit, bei der wir uns auch fragen sollten, welche Exponate in welchem Haus am besten präsentiert werden können.“ Dresden als traditioneller Standort der Verkehrswissenschaften biete ideale Voraussetzungen, auch ein Schaufenster der Wissenschaft im Verkehrsmuseum zu entwickeln – so wie es das Erlebnisland Mathematik in den Technischen Sammlungen vormacht.

Dieses Erlebnisland hat Vogt bei seiner ersten Station in Dresden von 2007 bis 2011 mitentwickelt. „Wir haben ihn zurückgeholt“, meinte Klepsch. Für den gebürtigen Rostocker ist die neue Stelle auch eine Art Familienzusammenführung. Seine Tochter wohnt in Dresden, er muss für Besuche nicht mehr pendeln. Am 1. Oktober tritt er sein Amt an. Bis Ende September ist er noch als Leiter der Pressestelle an der Universität Rostock tätig.

250 000 Besucher kann das Haus verkraften

200 000 Besucher pro Jahr sei das Ziel für das Verkehrsmuseum, das auch 250 000 Gäste verkraften könnte. „75 Prozent der Besucher sind gegenwärtig Touristen. Das zeigt das große Potenzial des Hauses“, so der neue Direktor, der sich mehr Schulklassen in seinem Haus wünscht. Als er in Rostock erklärt habe, wohin ihn seine Wege führen, habe ein Mitarbeiter geschwärmt von einem Besuch als Kind in Dresden. „Daran müssen wir anknüpfen“, so Vogt.

Von Thomas Baumann-Hartwig