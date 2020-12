Das passiert in Dresden mit den Elternbeiträgen für die Kitas

Dresden

Die Elternbeiträge für die Betreuung der Kinder in den Kindertagesstätten bleiben in den nächsten beiden Jahren stabil. Darauf haben sich die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, CDU, Die Linke, SPD und FDP verständigt. Die Verwaltung hatte eine deutliche Erhöhung der Elternbeiträge vorgeschlagen. Sollten die Beiträge nicht steigen, würden der Landeshauptstadt in den Jahren 2021 und 2022 rund 21 Millionen Euro fehlen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Es war aber fraktionsübergreifender Wille, dass die Eltern in den nächsten beiden Jahren nicht zusätzlich finanziell belastet werden. Zur Gegenfinanzierung des Defizits sollen Mehreinnahmen aus Rettungspaketen des Bundes und aus dem Länderfinanzausgleich sowie Umschichtungen im Haushalt herangezogen werden, hieß es.

Anzeige

Die fünf Fraktionen haben sich auf einen Doppelhaushalt verständigt, der am Freitag vorgestellt werden soll. Am Mittwoch hatten sich die Fraktionsvorsitzenden mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) getroffen. Die meisten beteiligten Fraktionen sind am Mittwochabend zu Sitzungen zusammengekommen. Der Haushalt soll vom Stadtrat am 17. Dezember beschlossen werden.

Von Thomas Baumann-Hartwig