„Das nehme ich mir ganz gern“: Dresdnerin wegen Diebstahlserie verurteilt

Dresden

„Wo gehen Sie eigentlich regulär einkaufen, also, wo Sie die Waren auch bezahlen? So langsam wird es ja eng“, fragte die Staatsanwältin die Angeklagte. „Bei Aldi“, antwortete die 44-Jährige. Und das stimmt wohl. Dort hat sie kein Hausverbot – ansonsten in vielen Geschäften im Einzugsgebiet ihrer Wohnung in Gorbitz. Netto, Lidl, Kaufland, Rewe, Rossmann, Penny – überall darf sie nicht rein. In einigen Läden gilt das sogar unbefristet und in allen Filialen der Stadt. Was die Angeklagte nicht stört. Mit beständiger Regelmäßigkeit geht sie in die Läden und klaut. Und das seit Jahren. Sie hat es auf stolze 18 Vorstrafen gebracht. Die letzte Verurteilung ist vom August 2020 – im September zog sie wieder los. Am Freitag wurde im Amtsgericht über vier Anklagen verhandelt: Diebstahl, Hausfriedensbruch, Beleidigung, Schwarzfahren.

Angeklagte wird oft erwischt

Sie fuhr oft schwarz, stahl Lebensmittel, Schokolade, CDs, Kosmetik – Lieblingsmarke Laura Biagiotti. „Das nehme ich mir ganz gern.“ Freudscher Versprecher? Da sie überall bekannt ist, wird sie besonders beobachtet und oft erwischt. Und dann wird sie pampig und beleidigend. „Wenn sie nüchtern ist, ist sie der netteste Mensch, aber wenn sie getrunken hat, wird sie ausfallend und laut“, sagte ihre Betreuerin. Und die Angeklagte trinkt gern und wohl auch viel.

„Sie war so stark alkoholisiert, dass sie dem Gespräch nicht folgen konnte“, sagt ein Ladendetektiv, der sie morgens kurz nach acht Uhr beim Klauen erwischte. „Da torkelte ein total betrunkene Person ins Geschäft“, beschrieb sie ein anderer.

„Nur“ noch Bier

Früher hat die Angeklagte Drogen genommen und Schnaps getrunken – heute trinkt sie nur noch Bier. Ihr „Bierchen“ ist ihr heilig, daran scheiterte auch ein geplante Therapie. Aber die 44-Jährige hat nicht nur ein „Bierproblem“, sie ist psychisch krank und nicht sehr intelligent. Auch ohne Alkohol ist es für sie schwierig, Sachverhalte richtig zu verstehen. Zum Beispiel die Sache mit den Hausverboten. „Die müssen mir sagen, ob ich rein darf oder nicht. Ich weiß manchmal gar nicht, ob ich noch ein Verbot habe.“

Sie weiß genau, dass man nicht stehlen darf, deshalb versteckt sie die Beute ja unter der Kleidung oder in der Unterhose. Sie weiß auch, dass man in Bus und Bahn bezahlen muss. Sie hat oft einen Fahrschein dabei, nur entwertet sie den nicht. Sie versucht, sich durchzumogeln. Die 44-Jährige wurde am Freitag zu neun Monaten ohne Bewährung verurteilt. Positiv: Sie will jetzt wirklich eine Therapie machen.

Von Monika Löffler