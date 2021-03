Das musste sich der CDU-Bundesvorsitzende in Dresden anhören

Dresden

Nein, sagte der CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet am Dienstagabend, viel Überzeugungsarbeit habe er gar nicht leisten müssen. Auch wenn ihm klar gewesen sei, dass der CDU-Kreisverband Dresden vor der Wahl des Bundesvorsitzenden nicht mit Armin-Laschet-Fahnen durch Dresden gelaufen sei. Die Christdemokraten in der Landeshauptstadt hatten sich überwiegend für Laschets Kontrahenten Friedrich Merz ausgesprochen.

„Die Schulen sind ohnehin geschlossen“

Wie bewältigt Deutschland die Corona-Krise, sei ein Schwerpunkt des einstündigen Gesprächs mit 50 Dresdner CDU-Mitgliedern gewesen. „Wir müssen mehr machen als bisher, damit die Pandemie nicht weiter diesen expotenziellen Verlauf nimmt“, mahnte der Bundesvorsitzende. Osterlockdown sei aber nun auch wieder ein zu hartes Wort, weil es mit dem Gründonnerstag und dem Karsamstag nur um zwei Tage gehe, an denen das öffentliche Leben weitgehend heruntergefahren werden solle. „Die Schulen sind ohnehin in allen Bundesländern geschlossen“, so Laschet.

Gleichwohl müsste die Politik zu anderen Methoden kommen als Lockdown, mahnte der Bundesvorsitzende. „Das ist eine unkreative Variante.“ Es gehe um die Frage, mehr zu ermöglichen und gleichzeitig mehr Infektionsschutz zu erreichen. Dazu müssten Testanreize gesetzt werden. „Wenn Menschen getestet ein Kino besuchen dürfen, dann lassen sich mehr Menschen testen.“

Dresdner CDU-Mitglieder erschüttert

Die Dresdner CDU-Mitglieder hätten sich erschüttert über das schlechte Erscheinungsbild der CDU gezeigt und über die Tatsache, dass den Attacken von außen so wenig entgegengesetzt werde. „Wer gewählt wird, muss sich verdient machen und darf nicht verdienen wollen“, erklärte CDU-Kreisvorsitzender Markus Reichel, und Laschet stimmte zu: „Das Mandat muss der Hauptberuf sein. Es geht nicht, in den Bundestag zu gehen, eine GmbH zu gründen und über Beratungsleistungen ein Nebeneinkommen zu schaffen.“

Nebeneinkünfte ab dem ersten Euro offenlegen

Er könne sich gut vorstellen, dass Bundestagsabgeordnete ihre Nebeneinkünfte ab dem ersten Euro offenlegen müssen, so Laschet. „Jeder sollte wissen, wer nebenher Geld verdient.“ Das persönliche Fehlverhalten einiger CDU-Abgeordneter habe der Partei sehr geschadet.

Wie kommt Deutschland wieder zu Wachstum?

Wirtschaftspolitik habe die Dresdner CDU-Mitglieder bewegt, sagte Laschet. Auch hier gebe es eine klare Position: Nicht Steuererhöhungen und Schulden sollten der Maßstab sein, sondern die Frage, wie Deutschland wieder zu Wachstum kommt. „Wir brauchen Bürokratieabbau, wir müssen die Defizite in der Verwaltung beheben.“

„In was wollen wir einsteigen?“

Schließlich, so Laschet, gehe es um die Frage der Vereinbarkeit von Ökonomie und Ökologie. Viele politische Mitbewerber hätten nur die Ausstiegsszenarien im Blick. „Wir müssen uns aber auch fragen: In was steigen wir ein“, erklärte der Bundesvorsitzende.

„Ostdeutschland muss sich besser wiederfinden“

Ein speziell ostdeutsches Thema sei auch zur Sprache gekommen: „Ostdeutschland muss sich besser wiederfinden in der Regierung, in den Gerichten, in den Medien“, erklärte Laschet. „Deshalb ist das Zuhören auf das, was in Kreisverbänden wie in Dresden gesagt wird, umso wichtiger.“ Reichel hofft, den Parteivorsitzenden bald nicht nur virtuell, sondern leibhaftig an der Elbe begrüßen zu können. „Es war gut, dass wir jetzt so miteinander sprechen konnten.“

Von Thomas Baumann-Hartwig