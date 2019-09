Das müssen die DVB bis zur Eröffnung der Zentralhaltestelle noch erledigen

Dresden

Den 29. September hat sich Torsten Zingel dick in seinem Kalender markiert. Dann soll die neue Zentralhaltestelle auf der Kesselsdorfer Straßein Betrieb gehen. Den Termin hat Zingel bereits vor vier Wochen eingetragen, seither arbeiten der Projektleiter und mit ihm die halben Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) darauf hin. „Es ist wie immer, vier Wochen vorher sehen es alle entspannt, in den letzten zwei Wochen werden die Leute dann nervös“, sagt Zingel und lacht.

Das hat seine Gründe. Nicht nur auf der Baustelle, auch hinter den Kulissen ist enorm viel zu tun, damit am 29. September, 3.30 Uhr die erste Bahn im Regelbetrieb durch die neue Doppelhaltestelle rollen kann. Das fängt bei den Fahrplanern an, die für den gesamten Linienverkehr im Dresdner Westen neue Fahrpläne schreiben müssen. Betroffen sind die Straßenbahnlinien 1, 2, 6, 7 und 12, dazu die Buslinien 61, 63, 90, A und 333, die nach einem Jahr Bauzeit alle auf ihren angestammten Linienweg zurückkehren. „Deswegen brauchen wir auch vier bis sechs Wochen Vorlauf und müssen ein einmal vereinbartes Datum in jedem Fall einhalten“, sagt Zingel. Zumal auch die Dienstpläne der Fahrer angepasst werden müssen und der Fahrzeugumlauf so neu eingetaktet werden muss, dass am 29. September alle benötigten Busse und Bahnen auch am richtigen Ort bereit stehen.

Ab Freitag mehr und mehr Ingenieure auf der Baustelle

Außerdem müssen an einem Großteil der Haltestellen im Stadtgebiet in der Nacht zum Sonntag neue Fahrplanaushänge angebracht werden. Und auch die digitalen Auskunftssysteme, allen voran die Smartphone-App „DVB mobil“ müssen rechtzeitig auf den neuesten Stand gebracht werden.

An der Baustelle gesellen sich ab Freitag mehr und mehr Ingenieure zu den Bauleuten. So wird zum Beispiel die Ampelschaltung geprüft und überarbeitet. Später wird mit einem vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) beauftragten Fachmann die gesamte Neubaustrecke kontrolliert. Dabei wird unter anderem der Gleisstand vermessen und die Güte von Beton und Asphalt durch Bohrungen überprüft.

Die Bauweiche, auf der die Zweirichtungswagen der Linie 2 im Umleitungsverkehr an der Saxoniastraße wendeten, kommt wieder ins Depot. Quelle: Dietrich Fechtner

Straßenbahnparade erprobt die Strecke

Projektleiter Zingel ist anschließend am Freitagabend bei einer Art Straßenbahnparade dabei, die vor Inbetriebnahme jeder Neubaustrecke üblich ist und immer wieder Fotografen anlockt. Dabei fährt zuerst ein dieselgetriebener Schienenschleifwagen über die neuen Gleise, vor allem um Unreinheiten und Rost zu beseitigen. Dann wird mit einem Oberleitungswagen der Fahrdraht kontrolliert.

Es folgen zwei Niederflurwagen, die erst mit Schrittgeschwindigkeit und dann in voller Fahrt über die 450 Meter lange Strecke fahren. Und das ganze jeweils vier Mal, um in jeder Fahrtrichtung die Gleise von der Kesselsdorfer Straße auf die Löbtauer und zur Freiberger Straße zu erproben.

Durchfahrten dauern insgesamt mehr als drei Stunden

Dann kommen eine Tatrabahn, ein Gothawagen und die MAN-Straßenbahn auf die Strecke. Der historische Wagen hat keine Drehgestelle und ist deshalb so etwas wie der Härtetest für Gleise in Kurvenlagen. „Wenn der MAN-Wagen fahren kann, dann schafft das auch der Große Hecht“, sagt Projektleiter Zingel. Die Durchfahrten dauern insgesamt mehr als drei Stunden, weil immer wieder angehalten, kontrolliert und gemessen werden muss. Dabei geht es nicht nur um Gleisbögen oder Begegnungsfahrten. Viel Augenmerk gilt den Haltestellen. Dort versuchen Planer zwar zu vermeiden, dass zum Beispiel ein Poller ausgerechnet dort steht, wo sich die Türen einer Straßenbahn öffnen. „Es geht aber nichts über den Praxistest“, sagt Zingel.

Passt alles, fährt in der Nacht noch ein Schienenschleifwagen Dutzende Male über die Gleise. Blockierte Weichen und Signale werden freigegeben. Und dann kann die erste Straßenbahn über die Neubaustrecke rollen.

Eröffnungsfeier an der Zentralhaltestelle Am Sonntag, 29. September, geht der reguläre Betrieb auf der umgebauten Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße los. Zuvor wird am Sonnabend, 28. September, vor Ort gefeiert. Eröffnungsfeier: Von 11 bis 18 Uhr gibt es an der Kesselsdorfer Straße/Ecke Gröbelstraße ein Programm für die ganze Familie. Unter anderem werden ein Quiz, Glücksrad, eine Bastelstraße für Kinder, eine Fotobox und Erinnerungsbuttons geboten. Rundfahrten: Gäste können die neuen Gleise bei kostenlosen Rundfahrten mit musikalischer Begleitung einweihen. Diese starten an der Tharandter Straße und führen über Postplatz und Wallstraße. 12, 14 und 16 Uhr spielt dabei die Band Triple Trouble Welthits in Taschenformat. 13 und 15 Uhr gibt es in der Bahn ein Kinderprogramm mit Liederliesel und Leichtfuß. Kostenfreie Tickets für Mitfahrten gibt es direkt am Fahrzeug.

Von Uwe Hofmann