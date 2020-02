Das müssen Dresdner zum Coronavirus wissen

Dresden

Mit den aktuellen Entwicklungen in Italien ist das Coronavirus ein Stückchen näher gekommen. Inzwischen gibt es auch in Sachsen sieben Verdachtsfälle, zu denen Gesundheitsministerin Petra Köpping gestern in einer Pressekonferenz informierte. Italienische Zustände, wie das Abriegeln von Städten erwarte sie in Sachsen und Dresden jedoch nicht. Der aktuelle Stand zeigt: Es gibt keinen Grund zur Panik.

Wie viele Dresdner sind aktuell infiziert?

Keine. Insgesamt gibt es sachsenweit jetzt sieben Verdachtsfälle, fünf davon in Dresden und Meißen. Bei allen potenziellen Patienten konnte das Virus nicht nachgewiesen werden. Die häusliche Isolation sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, sagt Gesundheitsministerin Petra Köpping auf der Pressekonferenz.

Neben dem sechsten Verdachtsfall bei einem Mann im Erzgebirge ist ein weiterer Fall in Chemnitz dazugekommen, was dem Ministerium gestern gemeldet wurde. Die Dame kam am 16. Februar aus Italien zurück und meldete sich selbst beim zuständigen Gesundheitsamt, da der Ort nach ihrer Rückkehr als Risikogebiet eingestuft wurde. Nach einem Abstrich konnte kein Virus nachgewiesen werden, dennoch befindet sie sich vorsorglich noch bis zum 1. März in häuslicher Isolation.

Köpping betont: „Auch wenn das Corona-Virus durch die Erkrankungen in Italien näher an Sachsen heranrückt, bitte ich darum, die Ruhe zu bewahren. Die Gesundheitsämter, Krankenhäuser und niedergelassenen Ärzte sind sehr gut vorbereitet und wissen, was zu tun ist. Die Ansteckungsgefahr ist nach wie vor sehr gering, aber nicht ausgeschlossen.“

Wie Infektiologe Dieter Teichmann vom Städtischen Klinikum auf DNN-Anfrage mitteilt, meldeten sich in der Vergangenheit häufiger Patienten im Klinikum mit der Angst, infiziert zu sein. „In den allermeisten Fällen bestand hier eine unbegründete allgemeine Angst diesbezüglich“, sagt Teichmann. Bei Einzelfällen wurde der Verdachtsfall genauer untersucht, konnte jedoch mittels virologischer Diagnostik entkräftet werden.

Bei welchen Symptomen sollte ich mich beim Arzt melden?

Hierbei sind nicht nur Symptome wie Husten oder andere Atemwegsprobleme entscheidend. Wichtig ist auch, ob man sich in den vergangenen Wochen in einem Risikogebiet aufgehalten hat oder Kontakt zu Menschen hatte, bei denen das SARS-CoV-2-Virus – bekannt als Coronavirus – nachgewiesen wurde, informiert das Robert-Koch-Institut.

Wenn das alles zutrifft, sollte sich der Patient telefonisch in der nächsten Notfallklinik melden, empfiehlt die Sozialministerin. Um eine eventuelle Ansteckungsgefahr zu vermeiden, sei es wichtig, nicht direkt in den Wartebereich der Notaufnahme zu gehen.

Wer keine medizinischen Beschwerden hat, aber trotzdem einen Verdacht hegt, sollte sich beim Gesundheitsamt melden.

Was passiert, wenn ein Verdacht besteht?

Ein Verdacht besteht erst dann, wenn die unteren Atemwege erkrankt sind, wie es bei einer Lungenentzündung oder einem akuten Atemwegssyndrom der Fall ist, und der Patient sich in den zwei Wochen vor Erkrankungsbeginn in einem Risikogebiet aufhielt oder mit einem bestätigten Fall Kontakt hatte, erklärt Infektiologe Teichmann. Erst dann wird ein labormedizinischer Test durchgeführt.

Dafür werden Abstriche aus dem Nasen- und Rachenbereich genommen oder Sekret verwendet, welches abgehustet und ausgespuckt wurde. Mit den Möglichkeiten der Landesuntersuchungsanstalt ist Sachsen selbst in der Lage, abgegebene Speichelproben und Abstriche auf das Virus zu testen, teilt das Sozialministerium mit.

Bis das Testergebnis vorliegt, „wird der Patient entsprechend den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts als begründeter Verdachtsfall isoliert auf einer Spezialstation untergebracht und dort unter Einhaltung aller notwendigen Schutzmaßnahmen versorgt“, sagt Teichmann.

Sind Vorerkrankungen ein höherer Risikofaktor?

Wie Dieter Teichmann erklärt, verursachen gewöhnliche Coronaviren meist milde Erkältungssymptome mit Husten und Schnupfen. „Bestimmte Coronaviren wie möglicherweise dieses neue Coronavirus können aber auch schwere Infektionen der unteren Atemwege verursachen und zu einer Lungenentzündung führen.“

Betroffen seien vor allem Patienten mit chronischen Erkrankungen des Herz- und Kreislaufsystems sowie der Atmungsorgane. Doch wie hoch der Anteil der schwereren Verläufe tatsächlich ist, werde erst die nächste Zeit zeigen, sagt Teichmann.

Wie reagieren öffentliche Einrichtungen und Hotels?

Axel Klein vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband e. V. in Dresden sieht die Lage entspannt: „Hotels und Gastronomie verhalten sich wie andere öffentliche Bereiche auch. Es gibt keinen Grund zur Panik.“ Er verfolge die täglichen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts: „Wenn es Empfehlungen gibt, werden wir diese umsetzen“, sagt er.

An den Flughäfen in Dresden und Leipzig sehen die Verantwortlichen derzeit noch keinen Grund für besondere Maßnahmen. Beide Airports haben keine direkten Verbindungen in die beiden betroffenen Länder. Allerdings seien die Mitarbeiter informiert, werden regelmäßig über den aktuellen Stand der Dinge auf dem Laufenden gehalten, erklärt der Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG, Uwe Schu­hart. Für den Fall der Fälle seien beide Flughäfen vorbereitet.

Kann es auch hier zu Abriegelungen von Städten kommen?

„Das hat es in Deutschland so noch nicht gegeben“, sagt Sozialministerin Petra Köpping. „Wir sehen auch in den Regionen, wo das so gehandhabt wurde, dass das wahrscheinlich nicht die Lösung ist“, so die Ministerin. Wichtiger sei die Mitarbeit und Unterstützung der Bevölkerung. Bedeutet, wenn jemand in häuslicher Isolierung ist, dass er sich auch an diese halte.

Wer der Isolierung schriftlich zugestimmt hat, sich aber nicht daran hält und so gegen das Infektionsschutzgesetz verstößt, muss mit Geldstrafen rechnen. „Dass eine Stadt oder ganze Regionen hier abgeriegelt werden, kann ich mir im Moment nicht vorstellen“, sagt Köpping.

Wie schütze ich mich vor dem Coronavirus ?

Regelmäßiges Händewaschen sowie Desinfizieren und die Vermeidung von engem Körperkontakt sind die wichtigsten Maßnahmen, um sich vor einer Infektion zu schützen. Natürlich könne auch eine Atemschutzmaske helfen, sagt Christian Flössner, Inhaber der Saxonia Apotheke auf der Prager Straße.

Aber: „Sinnvoll ist das Tragen einer solchen Maske nur, wenn Menschen feststellen, dass sich in ihrem Umfeld infizierte Personen befinden.“ Auch bei Menschen mit stark geschwächten Immunsystemen oder Lungenkranken helfe eine Schutzmaske, meint Katja Scarlett Daub, Leiterin der City-Apotheken Dresden.

Doch nicht jede Atemschutzmaske schützt. So bringen beispielsweise die Stoffmundschutze – bekannt aus dem OP – nur etwas bei erkrankten Menschen, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Wenn überhaupt, sollten Menschen eher zu den Atemschutzmasken mit der Schutzklasse „FFP3“ greifen. Diese haben „einen Filter verbaut, der Bakterien und Viren herausfiltert“, sagt Flössner. Sie schützen jedoch nur rund sechs Stunden lang und sind danach nutzlos. „Im normalen Alltag brauchen Menschen diese Masken aber nicht“, sagt Daub. Grundlegende Hygienemaßnahmen reichen aus.

Doch das sehen wohl viele Menschen im Freistaat anders. Der Sächsische Apothekerverband bestätigte auf DNN-Anfrage, dass es derzeit zu Lieferengpässen bei Atemschutzmasken komme. Eine Entwicklung, die sich auch in den Dresdner Apotheken niederschlägt. „Seitdem sich die zwei Dresdner mit Verdacht auf Corona in häuslicher Isolation befinden, haben wir eine dramatische Nachfrage nach Atemschutzmasken“, sagt Christian Flössner.

Doch schon vorher bemerkten Dresdner Apotheken die Kaufwut der Kunden. „Seit Anfang Januar kämpfen wir mit Lieferengpässen und einer höheren Nachfrage nach solchen Masken“, sagt Katja Scarlett Daub. Und das, obwohl „das Robert-Koch-Institut auf seiner Internetseite erklärt, dass es keine hinreichenden wissenschaftlichen Belege dafür gibt, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes das Risiko einer Ansteckung für eine gesunde Person signifikant verringert“, heißt es vom Sächsischen Apothekerverband.

Antworten auf häufig gestellte Fragen rund um das Coronavirus hat das Robert-Koch-Institut auf deren Internetseite www.rki.de aufgelistet.

