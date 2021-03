Das müssen Bibliotheksnutzer in Dresden jetzt zahlen

Dresden

Der Stadtrat hat am Donnerstagabend mit großer Mehrheit die Gebühren für die Städtischen Bibliotheken erhöht. So werden die Gebühren für Erwachsene für zwölf Monate von 15 auf 20 Euro steigen, im Abovertrag (Laufzeit 24 Monate und automatische Verlängerung) kostet ein Jahr dann 15 statt zehn Euro. Kinder im Alter bis 17 Jahre und Dresden-Pass-Inhaber zahlen weiterhin nichts. Bei verspäteter Rückgabe sollen die Säumnisgebühren für Filme von bislang 1,50 Euro pro Öffnungstag und Medium auf 0,40 Euro sinken, bei allen anderen Medien steigen diese dagegen von 0,20 Euro auf 0,40 Euro.

Die Stadtverwaltung rechnet durch die geplante Gebührenerhöhung mit Mehreinnahmen von 150 000 Euro in diesem und 200 000 Euro im nächsten Jahr. Die Zusatzeinnahmen sollen in Projekte fließen, die der Stadtrat im Bibliotheksentwicklungsplan 2025 bereits beschlossen hat. Dazu gehört vor allem das Projekt „Bibo 7/10“ – Stadtteilbibliotheken sollen an sieben Tagen in der Woche ab 10 Uhr geöffnet sein. In einem Pilotprojekt in der Südvorstadt wurde das Angebot sehr gut angenommen. Dieses Jahr startet das Modell in Klotzsche. In den Bibliotheken Neustadt und Prohlis soll 2021 ebenfalls „Bibo 7/10“ umgesetzt werden. 2022 sind dann Gorbitz und Gruna geplant. Aufgrund des Sparzwangs in der Stadt seien die Projekte nur mit der Gebührenerhöhung möglich, betonten Rednerinnen von Linken, Grünen und CDU.

AfD und Freie Wähler lehnten die Erhöhung ab. Das könne den Bürgern nicht zugemutet werden, hieß es. Letztlich stimmten 49 Stadträte für die höheren Gebühren und 15 dagegen.

Von Thomas Baumann-Hartwig