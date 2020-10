Das kostet in Dresden der coronagerechte Striezelmarkt

Dresden

Abstimmung mit schalem Beigeschmack: Der Stadtrat soll am Donnerstag Risiko Die Zeit drängt, deshalb war keine Zeit für eine intensive Debatte in den Ausschüssen. Und: Wenn die Corona-Infektionszahlen weiter steigen, steht der ganze Striezelmarkt in Frage. „Ich persönlich sehe die Durchführung des Striezelmarktes in Verbindung mit der jetzigen Situation sehr skeptisch“, bekennt CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Krüger.

„Wir haben Sorgenfalten auf der Stirn“

„Wir haben Sorgenfalten auf der Stirn“, sagt auch Grünen-Fraktionsvorsitzende Christiane Filius-Jehne. Der Striezelmarkt habe für Dresden in etwa die Bedeutung wie der Karneval für Köln. „Da ist es nachvollziehbar, wenn wir alles für den Striezelmarkt tun. Aber wir müssen uns auch ehrlich fragen, ob es realistisch ist, an die Durchführung zu glauben.“

Zumal es um hohe Kosten geht, wie Grünen-Wirtschaftspolitiker Torsten Schulze weiß. „Die Stadtverwaltung, die Veranstalter der konzessionsgebundenen Weihnachtsmärkte und die Händler gehen ein hohes Risiko ein“, so Schulze. Mit 600 000 Euro Mehrkosten rechnet die Stadtverwaltung für das auf Corona zugeschnittene Konzept, das die Marktfläche um den Kulturpalastvorplatz, das Terrassenufer sowie weitere zeitlich befristet genutzte Flächen erweitert. Der Finanzausschuss des Stadtrats soll die Mehrkosten am Montag beschließen.

Was passiert mit der Sperrung des Terrassenufers ?

Die CDU wirft die Frage in den Raum, ob eine gleichzeitige Sperrung von Wilsdruffer Straße und Terrassenufer funktionieren kann. „Hier haben wir große Bauchschmerzen“, sagt Krüger und schlägt vor, dass die Stadt eine erweiterte Nutzung der Wilsdruffer Straße prüft. Im Gegenzug sollte das Terrassenufer als Veranstaltungsort gestrichen werden.

FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow begrüßt das Konzept, die Marktfläche zu erweitern. „Mit dem Fürstenzug, dem Schloßplatz oder der Schloßstraße hätten sich Alternativen zum Terrassenufer angeboten. Wir müssen die verkehrliche Situation unbedingt lösen“, fordert er. Es sei niemandem geholfen, wenn sich in der Region herumspreche, dass in Dresden Verkehrschaos herrscht. „Dann kommt niemand in die Stadt.“ Gleichzeitig sollte die Verwaltung die Einrichtung zusätzlicher Parkplätze für die Striezelmarkt-Gäste prüfen.

Ab 3. November soll aufgebaut werden

Die Grünen sehen es dagegen skeptisch, dass es Radfahrer schwer haben werden, durch die Innenstadt zu kommen, wenn der Striezelmarkt aufgebaut ist. „Hier muss die Stadt Lösungen anbieten.“ Die SPD sieht im Striezelmarkt ein zentrales Ereignis für die Stadt, hat ihren Standpunkt aber noch nicht ausdiskutiert, erklärt Baupolitiker Stefan Engel.

Ab 3. November soll der Striezelmarkt aufgebaut werden. „Bis dahin sehen wir, wohin die Reise bei Corona geht“, sagt Filius-Jehne. Die Stadtverwaltung solle sich Möglichkeiten offen lassen, das Verfahren zu stoppen. „Da wir nicht davon ausgehen, dass sich etwas an den Corona-Regeln ändert, glauben wir auch nicht an den Striezelmarkt in diesem Jahr“, erklärte Jens Genschmar, Vorsitzender der Fraktion Freie Wähler.

Von Thomas Baumann-Hartwig