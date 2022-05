Das kostet die Grünen in Dresden der Wahlkampf

Dresden

125 000 Euro und 2000 Plakate – das sind die Parameter des Oberbürgermeisterinnen-Wahlkampfs der Dresdner Grünen, die Kreisvorsitzender Klemens Schneider am Freitag offenlegte. Das Konterfei von Kandidatin Eva Jähnigen, der Umweltbürgermeisterin, wird auf fünf Motiven und einer Großfläche zu sehen sein. In Schwarz-weiß, versehen mit den Farben grün und rot als klarer Kontrast.

Zum ersten Mal sechsstellig

Wenn ab 7. Mai die Plakatierung für die Wahl beginnt, starten die Dresdner Grünen in den teuersten Wahlkampf aller Zeiten, so Schneider. „Wir sind zum ersten Mal im sechsstelligen Bereich.“ Eva Jähnigen ist als zentrale Figur auf allen Plakaten zu sehen, die mit einer Botschaft versehen sind.

„Ich will Oberbürgermeisterin werden“, erklärte die Bewerberin bei der Vorstellung ihres Wahlkampfs gegen acht Männer und nannte drei Adjektive mit „k“, die sie als Frau auszeichnen würden: „Klar, konsequent, kooperativ“. Weiblicher Führungsstil mache sich bemerkbar im Vernetzen und Kooperieren, so Eva Jähnigen.

Kein Plan für die Dekarbonisierung

Dass sich eine Grünen-Politikerin für den Klimaschutz einsetzt, dürfte wenig überraschen. Sie werde als Oberbürgermeisterin dafür stehen, dass in Dresden nicht nur vom Klimaschutz gesprochen werde, sondern endlich auch etwas geschehe. Es gebe noch keinen Plan für die Dekarbonisierung von Strom- und Wärmeerzeugung. Das sei eines der Themen, die sie zur Chefsache machen werde, so Jähnigen.

Klare Prioritäten bei repräsentativen Verpflichtungen

Als Oberbürgermeisterin wolle sie dafür sorgen, dass sich Menschen, die sich für ein weltoffenes Dresden engagieren, in der Verwaltung einen Partner finden würden. Da werde sie auch klare Prioritäten bei ihren repräsentativen Verpflichtungen setzen und gerade Initiativen aus der Zivilgesellschaft unterstützen.

Bürgerbeteiligung zum Leben erwecken

Mit ihr an der Rathausspitze werde Bürgerbeteiligung nicht nur auf dem Papier stehen, sondern auch gelebt, versprach die Bewerberin. „Wir haben eine Bürgerbeteiligungssatzung, aber deren Inhalt wird nicht umgesetzt. Das will ich ändern.“ Sie plane auch einen Bürgerhaushalt für 2025/2026, bei dem die Dresdnerinnen und Dresdner der Verwaltung ihre finanziellen Prioritäten mitteilen können.

Sicherheit im Straßenverkehr

Bezahlbares Wohnen, Mobilität der Zukunft, Gesundheitsvorsorge und Bildung seien für sie ebenso zentrale Themen wie die Entwicklung der Wirtschaft. Nicht zuletzt gehe es ihr um Verkehrssicherheit. Ein zehnjähriges Kind müsse sich mit dem Fahrrad in den Straßenverkehr von Dresden begeben können und sicher von A nach B kommen, so Jähnigen.

Der Oberbürgermeister ist angezählt

21 offizielle Wahlkampftermine hat die einzige Frau im Bewerberfeld bereits absolviert, in den nächsten Tagen wird sich die Terminlage verdichten. Die Grünen werden die Zulassung von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) zur Wahl sehr genau prüfen, erklärte Schneider, und dann über eine Klage entscheiden. Der OB sei in jedem Fall angezählt und habe mit den Formfehlern verdeutlicht, wo sich sein wunder Punkt befinde: „Das ist die Wurstigkeit, mit der er ernsthafte Themen angeht“, so der Kreisvorsitzende.

Eine Bewerberin und acht Bewerber

Die Stadtverwaltung teilte am Freitag mit, dass die Vorschläge zur Oberbürgermeisterwahl am 5. Mai im Amtsblatt veröffentlicht werden. Neben Hilbert und Jähnigen stehen Maximilian Krah (AfD), André Schollbach (Die Linke), Albrecht Pallas (SPD), Martin Schulte-Wissermann (Piraten), Jan Pöhnisch (Die Partei), Marcus Fuchs und Sascha Wolff auf dem Wahlzettel.

Von Thomas Baumann-Hartwig