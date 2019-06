Dresden

Der Juli steht vor der Tür und damit auch einige Highlights im Veranstaltungskalender. Gleich zu Beginn am 5. Juli beehren beispielsweise die Fantastischen Vier, die deutsche Kult-Hip-Hop-Gruppe aus Stuttgart, die Bühne der Filmnächte am Elbufer. Die 11. Schlössernacht bietet am 13. Juli eine klangvolle Sommernacht, kurz darauf am 16. Juli soll laut französischen Medienberichten der französische Meister Paris Saint-Germain ein Testspiel gegen Dynamo Dresden bestreiten.

Auch in der Jungen Garde ist in dem Sommermonat einiges geboten: Auf der Freiluftbühne im Großen Garten stehen keine Geringeren als die Beach Boys, die österreichische Pop-Rock-Band Erste Allgemeine Verunsicherung und Katie Melua.Alle Event-Highlights gibt es in unserer Bildergalerie:

Zur Galerie Wir haben die Veranstaltungs-Highlights für den Juli zusammengefasst.

Von DNN