Das ist der neue Sheriff der Dresdner Neustadt

Dresden

Die Neustadt hat einen neuen Sheriff. Sven Fischer hat zum Monatsbeginn die Leitung des Polizeireviers Nord an der Stauffenbergallee übernommen. Sein Vorgänger Matthias Imhof, der das Revier vier Jahre geleitet hat, ist in den Stab der Polizeidirektion Dresden an die Schießgasse gewechselt und ist dort als Einsatzreferent für die Einsatzplanung verantwortlich – ein normaler Laufbahnwechsel, wie Polizeisprecher Marko Laske sagt.

Der 41-jährige Fischer ist nun für 156 Mitarbeiter und ein Gebiet verantwortlich, zu dem neben der Neustadt auch Klotzsche, Loschwitz, Langebrück, Schönborn, Schönfeld-Weißig und Weixdorf gehören.

Frisch von der Polizeihochschule zurück in die „Kinderstube“

„Ich wollte in die Uniform und nach Dresden“, sagt der frisch von der Polizeihochschule kommende Fischer, der auch andere Optionen hatte. In Dresden hatte er seine „Kinderstube“, wie er sagt: bei der Bereitschaftspolizei an der Stauffenbergallee, wo er „fünf gute Jahre voll kameradschaftlichen Zusammenhalts“ erlebte. Aus dieser Zeit ist ihm auch die Neustadt bekannt. Er hat die wilden Jahre der Bunten Republik Neustadt Anfang der 2000er Jahre aus der Einsatzperspektive erlebt, dort auch ein Jahr an der Schönfelder Straße gelebt. Inzwischen ist der zweifache Vater in Klipphausen zuhause.

Sein beruflicher Werdegang hat ihn aber zuletzt weggeführt. So war er in Leipzig im Revier Süd-West und im Innenministerium tätig, bevor es ihn zum Studium nach Rothenburg und Münster zog. Er habe deshalb auch die letzten zwei Wochen damit verbracht, das Revier kennen zu lernen. „Es gibt hier ein eingespieltes Team“, lobt Fischer.

Dass die Neustadt mit Straßenkriminalität und Drogenhandel zu kämpfen hat und vier sogenannte Gefährliche Orteaufweist, weiß der neue Revierleiter aber auch. Aus Leipzig kennt der 41-Jährige gemeinsame Einsätze von Revier und Bundespolizei, wie sie regelmäßig auch in der Neustadt zur Bekämpfung der Straßenkriminalität stattfinden. „Ich kenne noch viele Gesichter bei der Bereitschaftspolizei, das führen wir weiter“, sagt er.

Von Uwe Hofmann