Das ist der dritte Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl in Dresden

Dresden

Da sind es schon drei: Die Dresdner Piraten haben am Sonnabend auf einer Mitgliederversammlung Martin Schulte-Wissermann als Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl aufgestellt. Der Stadtrat wurde einstimmig zum Kandidaten gewählt. Neben Schulte-Wissermann stehen bereits Eva Jähnigen für die Grünen und Albrecht Pallas für die SPD als Herausforderer von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) fest.

Sanierung der Königsbrücker Straße im Bestand

Der in Dresden promovierte Physiker Schulte-Wissermann setzt sich seit 20 Jahren in verschiedenen Bürgerinitiativen für die Gestaltung Dresdens ein. So fordert er vehement für eine Sanierung der Königsbrücker Straße im Bestand. Er stimmte gegen den Verkauf des Sachsenbads und engagierte sich für eine städtebauliche Perspektive am Alten Leipziger Bahnhof.

Schulte-Wissermann wurde 2009 Ortsbeirat in Neustadt und ist seit 2014 Stadtrat. Der Pirat hat sich der Dissidenten-Fraktion angeschlossen. Steve König, Vorsitzender der Piraten Dresden, sagte: „Wir sind sehr glücklich, mit einem so erfahrenen Experten der Stadtpolitik und gleichzeitig einem langjährigen Aktivisten in den OB-Wahlkampf zu gehen.“ Anne Herpertz, Vorsitzende der Neustadtpiraten, erklärte: „Martin ist die integerste und vertrauenswürdigste Person, die ich auf dem Parkett der Dresdner Stadtpolitik kenne. Ihm geht es nicht um Parteizugehörigkeit oder persönliche Eitelkeiten, sondern darum, in Dresden etwas Positives zu bewegen.“

Dresden bis 2035 klimaneutral

Schulte-Wissermann sagte: „Ich freue mich riesig, eine echte Alternative in dem sonst doch recht farblosen Kandidierendenfeld zu sein.“ Seine Themen seien eine echte Klimawende, Dresden müsse bis 2035 klimaneutral sein. Eine echte Verkehrswende mit einer autofreien Altstadt und Neustadt seien ihm ebenso wichtig wie eine Bürgerbeteiligung, die ernst genommen wird. „So etwas wie das Verscherbeln des Sachsenbads gegen den eindeutigen Willen der Bürgerinnen und Bürger darf sich nicht wiederholen.“

Von Thomas Baumann-Hartwig