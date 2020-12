Das ist der Plan für das marode Rathaus in Dresden

Dresden

Ein Ruhmesblatt für Dresden ist dieses Rathaus wahrlich nicht. Der Ostflügel und ein Teil des Südflügels wurden zwar bis 2016 für 38 Millionen Euro saniert. Doch links und rechts von der Goldenen Pforte bröckelt der Putz. Es riecht nach Feuchtigkeit und Schimmel, in den Kellern hängen Leitungen unter der Decke.

Zu drei Vierteln marode

Die Brandschutzmängel im unsanierten Teil des Rathauses waren so gravierend, dass die Beschäftigten aus der vierten Etage ausziehen mussten. 580 Mitarbeiter haben nach Angaben des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung noch ihren Arbeitsplatz in dem zu drei Vierteln maroden Gebäude.

Für die Fortsetzung der Sanierung fehlte erst das Geld und dann der Platz: Irgendwo müssen die Beschäftigten ja hin, wenn ihr Bürogebäude bis auf die Grundmauern erneuert wird. Wenn 2025 der Neubau am Ferdinandplatz fertig ist, können die Mitarbeiter des Neuen Rathauses vorübergehend ins neue Verwaltungsgebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite ziehen.

20 Millionen Euro bis 2025

Doch schon Anfang des nächsten Jahres sollen Bauarbeiter im Altbau am Dr.-Külz-Ring anrücken. Bis 2025 will die Stadtverwaltung rund 20 Millionen Euro in den Altbau investieren. „Der Schwerpunkt liegt bei der Verkehrssicherheit und der Sicherstellung der Weiternutzung bis 2026“, heißt es aus dem Hochbauamt.

Drei Bauabschnitte seien geplant: Zum jetzt beginnenden ersten würden die Bereiche Fassade und Dach gehören. Dafür werde ab 11. Januar 2021 die Baustelleneinrichtung aufgebaut. Ab 1. März seien die Gerüstbauarbeiten geplant. Dann beginnen die Arbeiten, die bei laufendem Betrieb möglich sind. Bis 2025 ist dann das Rathaus zumindest von außen wieder vorzeigbar.

Komplexsanierung von 2027 bis 2030

Der muffige Geruch im Inneren der unsanierten Teile aber bleibt. Um die Büros auf den Stand der Zeit zu bringen, will die Verwaltung von 2027 bis 2030 etwas mehr als 67 Millionen Euro investieren. Dann soll auch die vierte Etage wieder nutzbar gemacht werden, so dass ab 2030 bis zu 950 Beschäftigte im Neuen Rathaus arbeiten könnten.

Aber nicht nur das Äußere und Innere sollen aufpoliert werden, sondern auch zwei Bereiche, die der Öffentlichkeit noch verschlossen sind. Niemand würde auf den Gedanken kommen, die Innenhöfe des Rathauses zu besichtigen. Das soll sich ändern. Es gibt Entwürfe mit kühnen Dachkonstruktionen à la Dresdner Schloss, die sich über die Innenhöfe spannen und trockene Plätze für gastronomische Angebote bieten könnten.

Pläne für den Rathausturm sollen 2024 vorliegen

Der seit vielen Jahren gesperrte Rathausturm soll auch wiederbelebt werden. Das Hochbauamt will Planungsleistungen vergeben und die Ergebnisse bis Anfang 2024 dem Stadtrat vorstellen. Die Umsetzung könnte während der Komplexsanierung von 2027 bis 2030 erfolgen.

Die Ladengeschäfte an der Kreuzstraße sollen auch saniert werden. Nach gegenwärtigem Stand will die Stadt einige Flächen selbst nutzen und andere als Büro- und Gewerbeeinheiten an Dritte vermieten.

Von Thomas Baumann-Hartwig