Grausam: Das halten Anwohner von Straßenmusik

Dresden

Der Straßenmusiker am Eingang zur Altmarkt Galerie legt sich ins Zeug. Moderne Rockmusik in durchaus annehmbarer Qualität hallt über den Postplatz. Die Musik ist bis in die Theaterstraße hinein zu hören. Der Straßenmusiker verwendet einen Lautsprecher, der über eine enorme Reichweite verfügt.

„Seelische Grausamkeit“

„Das ist seelische Grausamkeit“, sagt eine Anwohnerin der Innenstadt. Tagein, tagaus sei sie dieser Musik ausgesetzt. „Das schränkt meine Lebensqualität massiv ein.“ Fernsehen sei nur mit Kopfhörern möglich. Die zur Straße zeigenden Räume ihrer Wohnung könne sie kaum nutzen. Denn: 9.30 Uhr dürfen die Straßenmusiker zur Gitarre greifen und bis 22 Uhr spielen. Jeweils mit einer halben Stunde Unterbrechung. „Aber wer hält sich daran?“, fragt die Anwohnerin, „die meisten beginnen früher und hören später auf.“

Ein anderer Anwohner fragt, wieso grundlegende Regeln des Miteinanders in der Stadt für Straßenmusiker nicht gelten würden. „Es gibt keine Mittagspausen, keine Sonn- und Feiertage. Wir werden rund um die Uhr beschallt. So kann es doch nicht weitergehen.“

Zwei Anwohner-Petitionen

Die Anwohnerinnen und Anwohner haben Petitionen geschrieben. Zwei davon hat der Ausschuss für Petitionen und Bürgerangelegenheiten des Stadtrats am Mittwochabend behandelt. Ausgerechnet in einem Ausschuss für Bürgerangelegenheiten musste zunächst aber einmal die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Die Bürger standen draußen, während der Ausschuss hinter verschlossenen Türen debattierte.

Expertenanhörung im März

Das Thema Straßenmusik hat den Stadtrat erreicht, die Diskussion wird in mehreren Ausschüssen geführt, erklärte Steffen Kaden ( CDU). Ende März, so hat es der Kulturausschuss am Dienstag beschlossen, soll eine Expertenanhörung stattfinden. „Wir wollen uns von Verantwortlichen aus anderen Städten berichten lassen, wie dort mit dem Problem der Lautstärke umgegangen wird“, so der Christdemokrat.

Das Problem: Das Ordnungsamt verweist regelmäßig darauf, dass „zu laut“ eine subjektive Feststellung ist und objektive Kriterien fehlen würden, mit denen es möglich sei, die Lautstärke von Straßenmusikern zu regulieren.

„Wir müssen zu einer Regelung kommen, bevor die Hochsaison für Straßenmusik in den warmen Monaten beginnt“, forderte Susanne Dagen (Freie Wähler). Die Saison scheint früh begonnen zu haben: Gegenwärtig sind viele Straßenmusiker in Dresden unterwegs. Die meisten mit Lautsprecher.

Von Thomas Baumann-Hartwig